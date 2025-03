Automobili Lamborghini e Babolat: una nuova collezione di racchette da padel disponibile ad aprile

Dopo il successo della prima racchetta da padel nata dalla collaborazione tra Babolat e Automobili Lamborghini, i due colossi tornano con un nuovo gioiello per il 2025: la BL002. Questo modello, frutto di una fusione perfetta tra ingegneria sportiva e tecnologia automobilistica, promette di offrire prestazioni eccezionali sia ai professionisti che agli amatori del padel.

Quando due marchi iconici decidono di unire le forze, i risultati non possono che essere straordinari. Dopo aver sancito la loro collaborazione nel 2024, Babolat e Lamborghini hanno alzato ulteriormente l’asticella con la BL002, una racchetta progettata per garantire precisione, potenza e piacere di gioco.

Il cuore tecnologico della BL002 risiede nei materiali: il carbonio 3K e la schiuma Koridion, già utilizzati da Lamborghini nelle sue supersportive e da Babolat per le sue racchette di alta gamma. Questa combinazione consente un’ottimale restituzione di energia, rendendo la racchetta non solo potente ma anche incredibilmente confortevole e maneggevole, con un peso di soli 360 grammi.

Mentre il primo modello, la BL001, era stato prodotto interamente a Sant’Agata Bolognese, sede di Lamborghini, la BL002 segna un cambio di rotta. Il nuovo modello è stato interamente progettato all’interno del Babolat Padel Studio nei pressi di Barcellona, culla del padel mondiale. Questa scelta ha permesso di coniugare l’eccellenza ingegneristica italiana con la competenza spagnola nel settore delle racchette, dando vita a un prodotto innovativo e accessibile.

Per la prima volta, gli ingegneri di Lamborghini si sono recati in Spagna per contribuire con il loro know-how, in particolare nella lavorazione della fibra di carbonio. Il risultato è un perfetto equilibrio tra resistenza, leggerezza e design avveniristico, con due varianti di colore ispirate ai bolidi Lamborghini: verde e nero.

La BL002 sarà disponibile in sole 5.000 unità, confermando l’esclusività di questa collaborazione. Un prodotto che non è solo una racchetta, ma un vero e proprio oggetto di desiderio per chi ama il padel e il mondo delle supercar.

Eric Babolat, CEO dell’azienda francese, ha sottolineato l’importanza di questa nuova fase della partnership: “Babolat e Automobili Lamborghini continuano a condividere il loro know-how per creare racchette da padel uniche. La BL002 rappresenta una tappa fondamentale per il nostro brand e testimonia il nostro impegno nell’innovazione al servizio di tutti gli appassionati del padel.”

Gli fa eco Ranieri Niccoli, Chief Manufacturing Officer di Lamborghini: “Questa collaborazione va oltre la progettazione di un semplice prodotto. È l’unione di due mondi, quello degli sport di élite e dell’ingegneria di lusso. Siamo orgogliosi di aver contribuito con la nostra esperienza nella lavorazione della fibra di carbonio, portando il nostro tocco Made in Italy a un progetto che conquisterà sia gli amanti del padel che quelli delle supersportive.”

Con la BL002, Babolat e Lamborghini confermano che il connubio tra sport e automotive può generare innovazioni straordinarie, capaci di unire design, tecnologia e prestazioni ai massimi livelli.