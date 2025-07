BACKSTREET BOYS: da oggi è disponibile in digitale, cd e vinile “MILLENNIUM 2.0”

I Backstreet Boys, una delle boy band più iconiche e di successo della storia della musica, celebrano il 25° anniversario del loro album leggendario “Millennium” con una nuova edizione ampliata. Da oggi, 11 luglio 2025, è disponibile in formato digitale, CD e vinile “Millennium 2.0”, pubblicato sotto l’etichetta Legacy Recordings / Sony Music.

Disponibile in una nuova veste, l’album contiene 25 brani, inclusi i 12 originali rimasterizzati, registrazioni live, demo, b-side, e una versione alternativa della loro hit senza tempo “I Want It That Way”. La nuova versione include anche un singolo inedito intitolato “HEY”.

Nel corso dei loro oltre 30 anni di carriera, i Backstreet Boys si sono affermati come un’eccellenza nel panorama pop internazionale, vendendo oltre 130 milioni di dischi a livello mondiale. La band ha raggiunto numerose volte la vetta delle classifiche globali, ottenendo prestigiosi riconoscimenti e stabilendo record con i loro tour.

Nel 2019, i Backstreet Boys hanno lanciato il loro decimo album in studio, “DNA”, che ha debuttato al primo posto delle classifiche statunitensi. Il singolo di successo “Don’t Go Breaking My Heart” ha scalato la Billboard Hot 100, conquistando la Top 10 e ricevendo una nomination ai GRAMMY Awards nella categoria “Best Pop Duo/Group Performance”.

Lo stesso anno, la band ha iniziato il “DNA World Tour”, il più grande tour degli ultimi 18 anni, che ha registrato il tutto esaurito in Nord America, Europa, Asia e Sud America.

Tra le loro ultime novità, nell’autunno 2023, i Backstreet Boys hanno pubblicato il primo album natalizio intitolato “A Very Backstreet Christmas”. Questo lavoro include classici delle festività come “White Christmas” e “Silent Night”, oltre a tre inediti originali. L’album ha raggiunto la prima posizione nella classifica “Top Holiday Albums” di Billboard e si è posizionato nella Top 20 della Billboard 200.

I Backstreet Boys continuano a affascinare milioni di fan in tutto il mondo grazie a un repertorio di successi senza tempo e a collaborazioni artistiche di grande rilievo, incarnando lo spirito di una band “larger than life”. Con “Millennium 2.0”, la band non solo celebra il passato, ma continua a guardare al futuro, consolidando il loro posto nella storia della musica pop.