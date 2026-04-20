Beth Hart torna live in Italia: due concerti imperdibili a Roma e Padova nel 2026

Beth Hart, icona rock e blues nominata ai Grammy, annuncia due concerti in Italia nel 2026: appuntamento a Roma il 4 maggio e a Padova il 7 maggio.

Beth Hart, una delle più grandi voci della scena rock e blues internazionale, torna in Italia con due concerti da non perdere. L'artista nominata ai Grammy si esibirà lunedì 4 maggio 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e giovedì 7 maggio 2026 al Gran Teatro Geox di Padova, per la gioia del suo affezionato pubblico italiano.

Reduce dal successo dei recenti tour nel nostro Paese, Beth Hart conferma il suo momento d'oro grazie a una carriera in costante ascesa. L'ultimo album "You Still Got Me", pubblicato nell'ottobre 2024, consolida la sua cifra artistica e propone collaborazioni di prestigio come quelle con Eric Gales e Slash dei Guns N' Roses. Il disco si inserisce in un percorso ricco di successi mondiali, iniziato negli ultimi anni con progetti come "A Tribute To Led Zeppelin" (2022) e "War In My Mind" (2019), che hanno raggiunto la Top 10 delle classifiche europee e la Top 30 della Billboard USA, superando complessivamente i 600 milioni di stream.

Il carisma di Beth Hart raggiunge il massimo proprio nei live: la sua presenza scenica magnetica e un'intensità emotiva rara le hanno permesso di conquistare i palcoscenici più importanti, come il Ryman Auditorium di Nashville, lo Ziggo Dome di Amsterdam e la Royal Albert Hall di Londra, sempre registrando il tutto esaurito.

L'artista americana, pluripremiata e con numerosi album in vetta alla Billboard Blues Chart, è oggi riconosciuta come una delle voci più potenti e autentiche della sua generazione. I biglietti per le due date italiane sono già disponibili sulle principali piattaforme di vendita.

Gli appuntamenti del 2026 si preannunciano come eventi imperdibili per tutti gli amanti della musica dal vivo e per chi desidera lasciarsi travolgere dall'energia unica di Beth Hart.