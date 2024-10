BIAGIO ANTONACCI: da oggi negli store digitali l’inedito “NUESTRA SOLEDAD”

Il cantautore milanese Biagio Antonacci ha recentemente pubblicato un nuovo singolo intitolato “Nuestra Soledad”, disponibile in tutti gli store digitali in Italia e all’estero. Il brano, in lingua spagnola, è tratto dalla Colonna Sonora Originale del film “A Journey to the Heart. The Wingwalker” del regista messicano Alonso Álvarez-Barreda.

“Il cinema è da sempre una mia grande passione”, ha dichiarato Biagio Antonacci, “e avere avuto la possibilità di mettere la mia musica a servizio di un progetto importante come questo film è per me una grande soddisfazione, ancora maggiore pensando che il film porterà la mia musica in tutto il mondo.” Antonacci ha collaborato con la lingua spagnola per adattare il testo del brano, firmato da Mila Ortiz.

La trama del film narra la storia di Julian, un padre vedovo la cui vita prende una svolta inaspettata quando si ritrova coinvolto in una serie di eventi che lo portano in Messico. La storia segue le vicende di Julian, impegnato in una lotta contro il tempo per tornare dalla figlia malata, come custodire alle cure dello zio Nick, interpretato da un uomo irresponsabile. Il film, presentato in Messico e presto nei cinema americani, esplora temi universali come l’amore tra un padre e una figlia e la forza dello spirito umano.

Il singolo “Nuestra Soledad” segna la chiusura di una lunga stagione di successi per Biagio Antonacci, che ha visto l’artista impegnato negli ultimi due anni con la pubblicazione di singoli, tour e partecipazioni a festival. Con il nuovo singolo e la partecipazione alla Colonna Sonora del film di Álvarez-Barreda, Antonacci conferma la sua versatilità artistica e la sua capacità di emozionare il pubblico con la sua musica.