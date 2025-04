BMW Motorrad presenta la nuova BMW R 1300 R

La BMW R 1300 R è disponibile in quattro diverse varianti di equipaggiamento, per soddisfare le esigenze di ogni motociclista. La variante Performance è pensata per chi cerca il massimo delle prestazioni, con sospensioni sportive, leve corte, pedane fresate e regolabili, DTC-Shift, parabrezza sportivi, sella sportiva, spoiler motore e pneumatici sportivi. Per chi invece non vuole rinunciare al comfort, sono disponibili optional come il riscaldamento della sella, il Riding Assistant, un parabrezza più alto e diverse soluzioni per il trasporto bagagli.