BMW Motorrad svela i nuovi BMW C 400 X e BMW C 400 GT

BMW Motorrad ha svelato i nuovi BMW C 400 X e BMW C 400 GT, due scooter premium che alzano l’asticella nel segmento delle medie cilindrate. Con omologazione EU-5+, un equipaggiamento di serie ampliato e un’inedita gamma di accessori, la casa bavarese ha puntato su innovazione e versatilità per soddisfare le esigenze di chi cerca un mezzo agile per la città o un compagno di viaggio confortevole per le lunghe percorrenze.

Entrambi i modelli montano il collaudato motore monocilindrico da 25 kW (34 CV) a 7.500 giri/min con una coppia massima di 35 Nm a 5.750 giri/min. La trasmissione CVT a variazione continua e il braccio oscillante powerset garantiscono un’erogazione fluida e prestazioni dinamiche. La nuova omologazione EU-5+ assicura inoltre minori emissioni senza sacrificare il piacere di guida.

Sul fronte della sicurezza, i nuovi C 400 X e C 400 GT offrono di serie BMW Motorrad ABS Pro, che assicura una frenata efficace anche in curva. La tecnologia Dynamic Brake Control (DBC) impedisce l’apertura involontaria della valvola a farfalla durante le frenate più decise, riducendo lo spazio di arresto. Presenti anche il controllo di trazione DTC e il controllo della coppia di trascinamento MSR, che stabilizzano il veicolo in caso di decelerazioni improvvise o asfalto scivoloso.

BMW Motorrad ha migliorato il pacchetto tecnologico introducendo un ampio display TFT da 6,5 pollici di serie, compatibile con l’app BMW Motorrad Connected. Il BMW C 400 GT può inoltre essere equipaggiato con un innovativo display da 10,25 pollici, che integra funzioni avanzate di navigazione, telefonia e riproduzione musicale. Grazie alla connettività Bluetooth, è possibile collegare smartphone e casco per una gestione intuitiva delle funzioni multimediali.

Il vano sottosella dei due scooter è stato ampliato: il C 400 X guadagna 3 litri in più, mentre il C 400 GT arriva a un incremento di 12 litri. Inoltre, il top case da 43,5 litri ora offre illuminazione interna e porta USB per la ricarica dei dispositivi.

Dal punto di vista estetico, il BMW C 400 X sfoggia un nuovo design del frontale e introduce la versione “Rugged”, caratterizzata dalla colorazione Kalamata metallic matt, dettagli off-road e finiture premium. Il BMW C 400 GT, invece, si presenta nella variante “Exclusive”, con livrea Diamondwhite metallic, cerchi dorati e dettagli raffinati per un look più elegante e sofisticato.

I due modelli condividono un motore fluido e progressivo, capace di garantire una buona accelerazione grazie ai suoi 34 CV, pur mantenendo un’erogazione lineare. Le sospensioni di entrambi assicurano un comfort elevato, assorbendo bene le asperità della strada, mentre la stabilità rimane eccellente anche ad alte velocità. La frenata è efficace e modulabile, e l’illuminazione, seppur con fari diversi, offre una visibilità potente, con un leggero vantaggio per il GT.

Il GT è pensato per le lunghe percorrenze, grazie a una protezione aerodinamica superiore e a una sella ampia e confortevole con schienale integrato. La posizione di guida è rilassata, con ampio spazio per gambe e piedi. Nonostante il peso maggiore, la forma della sella aiuta nelle manovre. È disponibile anche un nuovo bauletto da 43,5 litri, che migliora la capacità di carico senza compromettere la dinamica in curva.

Più leggero e compatto, il C400X è perfetto per la città. Offre una protezione aerodinamica leggermente inferiore e una sella più rigida rispetto al GT, ma in cambio risulta più maneggevole. Il pneumatico con disegno semi tassellato garantisce buone prestazioni anche su strade irregolari, con la possibilità di scegliere una gomma più stradale in fase d’acquisto.

Il prezzo parte da 7.990 euro f.c. per la versione X e si sale a 8.990 euro f.c. per il GT.