BMW Motorrad svela la nuova R 12 G/S: un’icona di libertà su due ruote

BMW Motorrad presenta la nuova BMW R 12 G/S, una moto che incarna perfettamente il DNA avventuroso e la tradizione delle leggendarie GS. Questo modello, che segue le orme della storica R 80 G/S del 1980, è progettato per offrire un’esperienza di guida senza compromessi, sia su strada che off-road.

Dotata di un motore boxer da 1.170 cc raffreddato ad aria e olio, la nuova R 12 G/S promette prestazioni eccellenti e una risposta dinamica, mantenendo al contempo l’affidabilità e la robustezza tipiche della gamma GS. Il design è stato completamente rinnovato, con linee più aggressive e moderne che richiamano l’iconica estetica della serie, ma con un tocco di innovazione.

Uno degli aspetti più rilevanti è la riduzione del peso e la maggiore agilità, grazie a un nuovo telaio in acciaio a doppia culla che migliora la maneggevolezza e il controllo. La moto è equipaggiata con sospensioni di alta qualità, perfette per affrontare sia le strade asfaltate che i percorsi sterrati più impegnativi.

A livello tecnologico, la BMW R 12 G/S è dotata di un’elettronica avanzata, con modalità di guida selezionabili, ABS Pro ottimizzato per l’uso off-road e un sistema di connettività all’avanguardia. Il quadro strumenti TFT garantisce un’interfaccia intuitiva e completa, offrendo informazioni dettagliate sullo stato della moto e le condizioni di guida.

Per gli appassionati di personalizzazione, BMW Motorrad offre una vasta gamma di accessori originali, permettendo di adattare la R 12 G/S alle esigenze di ogni motociclista. Che si tratti di lunghe avventure su terreni impervi o di escursioni nel weekend, questa moto rappresenta la scelta ideale per chi cerca prestazioni, comfort e versatilità in un unico veicolo.

La nuova BMW R 12 G/S sarà disponibile nelle concessionarie BMW Motorrad nei prossimi mesi. Il prezzo e le versioni specifiche verranno annunciati a breve.