Bosch guida l'innovazione industriale con l'AI protagonista alla Hannover Messe 2026

L'intelligenza artificiale emerge come il vero motore della competitività e della redditività nell'industria manifatturiera europea secondo le ultime novità presentate da Bosch alla Hannover Messe 2026. Le soluzioni di AI agentica permettono di ottenere risparmi annuali fino al 30% nei processi produttivi e incrementare la produttività tra il 5% e il 15%. L'intelligenza artificiale è la leva decisiva per rendere l'industria tedesca ed europea a prova di futuro di fronte alla competizione globale. Non si tratta più di chiedersi 'se' usare l'AI, ma 'come' e soprattutto con quale rapidità adottarla, ha sottolineato Tanja Rueckert, membro del Consiglio di Amministrazione di Bosch.





L'AI viene impiegata come partner intelligente al fianco delle persone, semplificando la raccolta dati e accelerando la manutenzione grazie a assistenti vocali e sistemi di archiviazione del know-how. Queste tecnologie rispondono concretamente alla sfida del cambiamento demografico, permettendo di trasferire l'esperienza dei tecnici senior alle nuove generazioni attraverso strumenti digitali intelligenti che rendono scalabile la conoscenza.





Bosch punta su una stretta collaborazione tra esperienza industriale e tecnologie informatiche, integrando la propria competenza nell'AI con gli ecosistemi cloud di Microsoft Azure e soluzioni come ctrlX AUTOMATION di Bosch Rexroth. I nuovi scenari presentati vedono la sinergia tra dati industriali e piattaforme IT permettere il monitoraggio delle condizioni delle macchine e una connettività avanzata.





La soluzione Manufacturing Co-Intelligence basata su agenti AI multi-ruolo è in grado di rilevare tempestivamente anomalie nei processi, come nei collegamenti filettati, riducendo drasticamente i tempi di fermo. Singoli casi d'uso generano risparmi prossimi al milione di euro e, su larga scala, la risoluzione dei problemi operativi diventa fino al 50% più rapida.





L'organizzazione agentica dei processi tramite AI permette di creare team specializzati, come gli agenti Shopfloor e Smart Maintenance, che supportano gli operatori durante ogni fase della manutenzione, dall'analisi dei guasti alla documentazione automatica. La capacità dell'intelligenza artificiale di confrontare dati tra stabilimenti diversi accelera ulteriormente la diagnosi e la risoluzione dei problemi.





Secondo il Bosch Tech Compass, la rilevanza dell'AI per il futuro è cresciuta in modo esponenziale: il 70% degli intervistati considera l'intelligenza artificiale la tecnologia dominante dei prossimi anni, in netto aumento rispetto al 41% nel 2023. Lo studio Bitkom evidenzia che 4 aziende su 10 nel settore industriale già impiegano l'AI e quasi l'82% la ritiene vitale per la propria competitività. Le nostre soluzioni rendono l'AI concreta e dimostrano il suo impatto diretto sulla redditività. Bosch offre alle aziende gli strumenti per rendere la produzione non solo più efficiente, ma anche più resiliente e sostenibile, ha aggiunto Rueckert.





Tra le novità più dirompenti, la piattaforma any.site si propone come una rete interaziendale che connette produttori, fornitori e team tramite assistenti alla conoscenza basati su AI. Questo consente una piena condivisione delle competenze in ogni fase della produzione e della manutenzione, con strumenti che rappresentano una nuova frontiera per l'accessibilità alle informazioni e la monetizzazione della conoscenza tecnica da parte dei costruttori.





Bosch conferma così la sua leadership tecnologica, spingendo il settore industriale europeo verso una digitalizzazione sempre più avanzata, dove persone e intelligenza artificiale collaborano per realizzare una fabbrica davvero intelligente, resiliente e sostenibile.