Bruce Springsteen: esce “Tracks II: The Lost Albums” con 83 brani inediti

Venerdì 27 giugno arriva un appuntamento imperdibile per tutti i fan di Bruce Springsteen. Esce “Tracks II: The Lost Albums”, un cofanetto che raccoglie sette album inediti del celebre artista, offrendo una panoramica su 35 anni di carriera musicale che vanno dal 1983 al 2018. Con un totale di 83 brani mai pubblicati, il cofanetto promette di svelare lati inediti della produzione musicale del Boss.

Disponibile in edizione limitata nelle versioni 9 LP, 7 CD e digitale, “The Lost Albums” è accompagnato da un libro rilegato in tessuto di 100 pagine, che presenta foto d’archivio rare e note dettagliate scritte dal saggista Erik Flannigan. Non manca una presentazione personale del progetto firmata da Springsteen stesso. Il lavoro è stato realizzato con la collaborazione del produttore Ron Aniello, l’ingegnere del suono Rob Lebret e il produttore supervisore Jon Landau presso i Thrill Hill Recording Studios nel New Jersey.

Con l’uscita di questo cofanetto, anche un album selezionato intitolato “Lost And Found: Selections from The Lost Albums” sarà disponibile, contenente 20 brani selezionati, in formato 2 LP o 1 CD. *Bruce Springsteen ha espresso la sua soddisfazione dichiarando:* “I ‘Lost Albums’ erano dischi completi, alcuni addirittura già mixati ma mai pubblicati. Ho suonato questa musica per me stesso e per alcuni amici intimi per anni. Sono felice che ora possiate finalmente ascoltarla. Spero che vi piaccia”.

Tra i brani contenuti nei vari album, si trovano canzoni scritte per la colonna sonora di un film mai realizzato, tracce country e racconti ambientati al confine con il Messico. La varietà di stili presenti testimonia la vasta gamma di direzioni musicali esplorata da Springsteen nel corso degli anni. *Racconta lo stesso artista:* “La possibilità di registrare in casa ogni volta che volevo mi ha permesso di esplorare una vasta gamma di direzioni musicali diverse”.

In occasione dell’uscita del cofanetto, sono previste aperture straordinarie in notturna in oltre 30 negozi di dischi in tutta Italia, la sera del 26 giugno. Durante queste “Opening Nights”, i fan che acquisteranno il cofanetto o la selezione riceveranno in omaggio del merchandise esclusivo, fino ad esaurimento scorte.

L’attesa è alta anche per i concerti italiani del “The Land of Hope & Dreams Tour”, che vedranno Springsteen esibirsi allo Stadio San Siro di Milano il 30 giugno e il 3 luglio 2025. Eventi che coincidono con il 40esimo anniversario della prima esibizione del Boss su un palco italiano, sempre a San Siro nel 1985. Questo tour, che prevede 16 date, è stato accolto con entusiasmo dal pubblico di tutto il mondo.

Le aspettative intorno a “Tracks II: The Lost Albums” sono elevate, con la stampa internazionale che ha definito il progetto “un tesoro” e “sorprendente”.