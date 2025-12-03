Connect with us

ph. TONI THORIMBERT

Spettacolo

Brunori Sas firma la canzone originale “Attitudini: nessuna” per Aldo, Giovanni e Giacomo

Published

Esce oggi il nuovo brano di Brunori Sas, “Attitudini: nessuna”, pubblicato da Island Records e realizzato come canzone originale dell’omonimo film documentario di Sophie Chiarello, che vede protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo. La pellicola, in uscita nelle sale domani, racconta un viaggio alle origini del celebre trio comico, ripercorrendo la loro lunga amicizia e l’arte che li ha resi una leggenda della comicità italiana.

La regista accompagna i tre in un percorso intimo e autentico, dove emerge la forza del legame che li unisce e la naturalezza con cui la loro ironia si trasforma in racconto di vita. Il contributo musicale di Brunori Sas, prodotto da Riccardo Sinigallia, diventa un’estensione di questa narrazione: una canzone capace di amplificare il tono emotivo del documentario, intrecciando la delicatezza della sua scrittura alla leggerezza del trio.

“Attitudini: nessuna” segna un ulteriore incontro creativo tra il cantautore calabrese e i tre attori, dopo le fortunate collaborazioni precedenti. Lo stesso Brunori racconta la genesi del brano con la consueta ironia: “A questo giro sono partito da una poesia di Aldo, ho pensato che come coppia d’oro potremmo essere i nuovi Mogol-Battisti o Dalla-Roversi”. Il pezzo, infatti, porta anche la firma di Aldo Baglio, che conferisce alla canzone un ulteriore tocco di autenticità e complicità artistica.

La pubblicazione di “Attitudini: nessuna” anticipa la partenza del tour europeo del cantautore, “Brunori in Europa”, prodotto da Vivo Concerti. Per tutto il mese di dicembre Dario Brunori porterà la sua musica oltreconfine con sette appuntamenti nelle principali capitali europee. Il tour prenderà il via da Barcellona e toccherà Londra (già sold out), Bruxelles, Parigi, Berlino, Zurigo e Lugano.

Dopo l’avventura internazionale, Brunori tornerà nei teatri italiani con un nuovo progetto dal titolo “TUTTOBRUNORI”, previsto per l’autunno del 2026. Lo spettacolo sarà un’esperienza completa, un viaggio nel suo universo poetico e umano, dove musica, parole e riflessioni si fonderanno in un unico racconto. Tra ricordi, monologhi e performance, il pubblico ritroverà la sua ironia inconfondibile e quella sensibilità d’autore che da sempre lo distingue.

Con “Attitudini: nessuna”, Brunori Sas conferma la sua capacità di unire musica e racconto in un dialogo costante con il cinema, la comicità e l’arte dell’incontro. Una canzone che parla di talenti che si ritrovano, di amici che restano, di attitudini che – pur sembrando “nessuna” – finiscono per essere tutte.

