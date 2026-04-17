BYD e Haier insieme alla Milano Design Week 2026 con Dolphin Surf e tecnologia V2L

In occasione della Milano Design Week 2026, BYD rafforza la propria visione di mobilità elettrica evoluta attraverso una partnership strategica con Haier. Al centro del progetto “Inside the Experience” c’è un concetto chiave: trasformare l’auto elettrica in una vera e propria piattaforma energetica intelligente, capace di interagire con l’ambiente domestico e urbano.

Cuore pulsante dell’iniziativa è l’Haier Hub di Via Bergognone 26, uno spazio immersivo che ridefinisce il modo di vivere la casa attraverso design, tecnologia adattiva e connessioni intelligenti. In questo contesto prende vita una dimostrazione concreta delle potenzialità della mobilità elettrica grazie alla presenza della BYD Dolphin Surf, protagonista di un’installazione che unisce innovazione e quotidianità.

Dal 21 al 26 aprile, la compatta 100% elettrica di BYD mostrerà dal vivo il funzionamento della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), alimentando uno degli elettrodomestici iconici di Haier. Una dimostrazione tangibile di come l’energia accumulata nella batteria possa essere utilizzata non solo per la mobilità, ma anche per alimentare dispositivi esterni, portando l’elettricità ovunque serva.

La BYD DOLPHIN SURF è progettata per un utilizzo urbano e quotidiano, con dimensioni compatte e un’elevata facilità d’uso. Basata sulla piattaforma e-Platform del marchio, integra la Blade Battery, una soluzione che garantisce elevati standard di sicurezza, durata e prestazioni, confermati anche da test estremi come il Nail Penetration Test. È proprio questa architettura tecnologica a rendere possibile l’integrazione avanzata del sistema V2L.

Con una potenza fino a circa 3 kW, il Vehicle-to-Load consente di alimentare simultaneamente più dispositivi, anche ad alto assorbimento. Laptop, e-bike, frigoriferi portatili, utensili da lavoro e piccoli elettrodomestici possono essere collegati direttamente all’auto tramite un adattatore, trasformando la vettura in una fonte di energia mobile e sempre disponibile.

La presenza della tecnologia V2L su tutta la gamma BYD rappresenta il risultato di una strategia chiara: ampliare il ruolo dell’auto elettrica oltre la mobilità, rendendola un alleato concreto nella vita di tutti i giorni. Che si tratti di lavoro in mobilità, tempo libero o esigenze domestiche, l’auto diventa un hub energetico versatile e affidabile.