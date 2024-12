BYD SEALION 7: il SUV elettrico pensato per l’Europa

Il colosso BYD, leader mondiale nel settore dei veicoli a nuove energie (NEV), ha scelto di presentare al pubblico europeo la nuova SEALION 7, un SUV elettrico progettato per distinguersi sia per l’estetica che per la tecnologia. La SEALION 7 è il risultato di un’attenta analisi delle esigenze degli automobilisti europei, con una combinazione di prestazioni sportive, autonomia di alto livello, design sofisticato e interni spaziosi, studiati per offrire il massimo del comfort e della qualità.

Il design della SEALION 7 porta la firma di Wolfgang Egger, Global Design Director di BYD, e si ispira al linguaggio stilistico della Serie Ocean. Ogni dettaglio estetico è stato progettato per fondere efficienza e potenza visiva, trasformando il SUV in un simbolo di eleganza e performance.

Il frontale, caratterizzato dal motivo a “X”, dona un’impressione di movimento continuo e riflette le capacità dinamiche del veicolo. I fari a LED Dual U, con un design che richiama il movimento delle onde, enfatizzano il tema oceanico, mentre le linee scolpite della carrozzeria rafforzano il carattere atletico del SUV. Lateralmente, il profilo spiovente si combina con un tetto arrotondato e uno spoiler posteriore a coda d’anatra, conferendo un’aria sofisticata e sportiva.

Il posteriore non è da meno: i passaruota scolpiti e muscolosi enfatizzano la potenza e la stabilità del veicolo, mentre la firma luminosa a tutta larghezza, ispirata alle luci “a goccia” della Serie Ocean, aggiunge un tocco di modernità. Nonostante le dimensioni generose, con una lunghezza di 4.830 mm e un passo di 2.930 mm, il design riesce a mantenere una linea fluida ed elegante, sottolineando l’equilibrio tra stile e praticità.

La BYD SEALION 7 si basa sull’innovativa piattaforma e-Platform 3.0, progettata esclusivamente per veicoli elettrici. Questa architettura, frutto di anni di ricerca e sviluppo, integra la Blade Battery, una tecnologia proprietaria di BYD che rappresenta un punto di riferimento in termini di sicurezza, efficienza e sostenibilità.

La Blade Battery utilizza celle al litio-ferro-fosfato (LFP), garantendo livelli superiori di sicurezza rispetto alle batterie agli ioni di litio tradizionali. Grazie alla sua struttura avanzata, la batteria ha superato senza difficoltà il severo Nail Penetration Test, dimostrando una resistenza eccezionale alle fughe termiche, anche in caso di gravi incidenti. Inoltre, è completamente priva di cobalto, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e le problematiche etiche legate all’estrazione di questo materiale.

Un altro aspetto distintivo è l’applicazione della tecnologia Cell-to-Body (CTB), che integra la batteria nella struttura del veicolo. Questo approccio non solo migliora la rigidità torsionale, ma consente anche di ottimizzare lo spazio interno, creando un abitacolo spazioso e confortevole.

Il motore della SEALION 7 è un capolavoro di ingegneria, capace di raggiungere una velocità record di 23.000 giri/min, posizionandosi come il motore elettrico più veloce al mondo in produzione di serie. Grazie a un design innovativo e a una serie di soluzioni tecnologiche, come i magneti a doppia “V” e l’avvolgimento a filo piatto, il motore garantisce un’accelerazione scattante e una guida fluida.

Il SUV è disponibile in due versioni: la Comfort, con trazione posteriore e un motore da 230 kW, e la Excellence AWD, che aggiunge un motore anteriore da 160 kW per una trazione integrale dalle prestazioni eccezionali. La Excellence AWD offre una potenza complessiva di 390 kW e una coppia di 690 Nm, raggiungendo i 100 km/h in soli 4,5 secondi.

L’autonomia è un altro punto di forza: la versione Comfort, con una batteria da 82,5 kWh, offre un’autonomia di 482 km (WLTP), mentre la Excellence AWD, grazie alla batteria da 91,3 kWh, raggiunge i 502 km.

Uno dei tratti distintivi della SEALION 7 è la capacità di ricarica. La versione Excellence AWD può ricaricarsi fino a 230 kW in corrente continua, permettendo di passare dal 10% all’80% in appena 24 minuti. Questo rende la SEALION 7 uno dei SUV più rapidi da ricaricare in Europa.

Il sistema di infotainment è altrettanto all’avanguardia, con uno schermo touchscreen da 15,6 pollici rotabile e un’interfaccia intuitiva che include una rappresentazione 3D interattiva del veicolo. La compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay è integrata perfettamente, mentre un Head-Up Display aggiunge un ulteriore livello di comfort e sicurezza nelle versioni Excellence AWD.

L’abitacolo della SEALION 7 è stato progettato per offrire il massimo comfort. Il tetto panoramico garantisce luminosità, mentre i materiali di alta qualità, come la pelle Nappa nelle versioni top di gamma, creano un ambiente elegante e accogliente. La spaziosità è ulteriormente migliorata dal pavimento completamente piatto e dal passo generoso, che offrono ampio spazio per tutti e cinque i passeggeri.

Per il comfort degli occupanti, sono stati introdotti vetri laminati a doppio strato che isolano l’abitacolo dai rumori esterni, oltre a un climatizzatore bi-zona e sedili riscaldati e ventilati, disponibili di serie.

Con un prezzo di partenza di 46.500€, la SEALION 7 si colloca tra i SUV elettrici più competitivi sul mercato. BYD offre inoltre una garanzia di sei anni sul veicolo e otto anni sulla batteria e sul motore elettrico, sottolineando la fiducia nel prodotto e il valore per il cliente.

Disponibile in quattro colori esterni e due tonalità interne, la SEALION 7 è pronta a conquistare il mercato europeo a partire dall’ultimo trimestre del 2024. Grazie a un mix di tecnologia, design e sostenibilità, BYD SEALION 7 si candida a diventare un nuovo punto di riferimento nel segmento dei SUV elettrici.