Caparezza annuncia “Orbit Orbit”: il nuovo disco-fumetto in uscita il 31 ottobre

Il 31 ottobre segna una data importante per i fan di Caparezza: uscirà “Orbit Orbit”, il nuovo progetto che unisce musica e fumetti. L’artista ha infatti annunciato il suo nono album in studio, accompagnato da un fumetto, realizzato in collaborazione con la celebre Sergio Bonelli Editore.

Caparezza, conosciuto per la sua creatività e innovazione, offre un’opera che non solo esplora nuovi orizzonti musicali, ma che dimostra anche il suo amore e talento per il mondo del fumetto. “Sono un appassionato lettore di fumetti, e creandone uno ho realizzato un sogno che avevo nel cassetto fin da bambino. Non potevo immaginare, però, che l’entusiasmo per questo nuovo percorso mi avrebbe motivato a concepire un intero nuovo album in studio, il nono”, racconta l’artista pugliese.

“Orbit Orbit”, pubblicato da BMG Italy, è disponibile in preorder e rappresenta una colonna sonora di un viaggio immaginativo che offre una rinnovata voglia di creare musica. Il fumetto, nato contestualmente all’album, sarà disponibile sia in libreria che in fumetteria e si presenta come un viaggio onirico, firmato da alcuni dei più grandi nomi del panorama fumettistico italiano, oltre a nuovi talenti emergenti. La copertina del fumetto è opera di Matteo De Longis, e sarà disponibile sia in formato albo a colori di 240 pagine, sia in volume cartonato a colori di 256 pagine.

L’album sarà acquistabile in diversi formati fisici, pensati per i collezionisti e gli appassionati. Le edizioni speciali comprendono lo SPACE LP BOX e lo SPACE CD BOX, che includono fumetto e adesivi, e delle versioni esclusive disponibili presso brand specifici come Amazon e Feltrinelli, con varianti colorate dei doppi vinili.

Caparezza, sempre pronto a sorprendere il suo pubblico, invita tutti a scoprire le due anime di “Orbit Orbit”: una vera avventura senza limiti, colorata e folle, che non dimentica di essere allo stesso tempo intima e personale. Con questo progetto, l’artista non solo riafferma il suo talento musicale, ma si lancia con successo nell’affascinante mondo della narrativa illustrata.