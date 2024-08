Capcom annuncia la sua line-up completa per la Gamescom 2024

Capcom ha annunciato la sua imperdibile line-up di giochi per la Gamescom 2024, tra cui alcune novità molto attese. Monster Hunter Wilds, Ace Attorney Investigations Collection, Monster Hunter Now, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess e il debutto di Terry Bogard in Street Fighter 6 sono solo alcune delle proposte che entusiasmeranno i fan del mondo dei videogiochi.

Il protagonista indiscusso sarà Monster Hunter Wilds, il cui debutto globale sarà davvero epico. Con oltre 60 postazioni demo giocabili, i visitatori avranno la possibilità di immergersi nell’universo di Monster Hunter Wilds, in uscita nel 2025 per diverse piattaforme.

Ma le novità non finiscono qui. Street Fighter 6 accoglierà Terry Bogard, iconico personaggio proveniente dalla serie Fatal Fury, che sarà disponibile nell’autunno di quest’anno. Non mancheranno anche Ace Attorney Investigations Collection, con i titoli classici rivisitati e migliorati, e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, che promette emozioni uniche grazie alla sua intrigante strategia d’azione.

Inoltre, Monster Hunter Now festeggerà il suo primo anniversario con un’area speciale dedicata, offrendo anteprime dei nuovi contenuti e divertenti sorprese per i giocatori. Per non perdere neanche un dettaglio di questa avventura videoludica, Capcom trasmetterà in live streaming direttamente dalla fiera di Colonia. Spettacoli giornalieri, presentazioni dei giochi e tanto altro saranno disponibili per i fan di tutto il mondo.

Un’occasione unica per immergersi nel mondo straordinario dei videogiochi e vivere emozioni da brivido.