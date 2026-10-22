Caso David Rossi, nuove rivelazioni a Le Iene: Musari e Ceccherelli rispondono alle accuse

Il caso della morte di David Rossi, ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, torna al centro dell'attenzione pubblica con testimonianze inedite e nuovi interrogativi sollevati da Le Iene. A distanza di tredici anni dai fatti, le interviste esclusive a Giuseppe Mussari, ex presidente di MPS, e a Gabriele Ceccherelli, noto calciatore storico fiorentino, gettano luce su uno degli episodi più discussi della recente cronaca giudiziaria.



Per anni ritenuto un suicidio da magistratura e inquirenti, il decesso di Rossi è stato recentemente definito un omicidio dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, grazie a nuove perizie e rilievi dei carabinieri. Secondo quanto emerso, due testimoni collocano Mussari come presunto mandante di un'azione intimidatoria ai danni dell'amico fraterno Rossi, azione che avrebbe dovuto solo impaurirlo e che invece, in una degenerazione drammatica, avrebbe portato alla sua morte. Ceccherelli viene invece indicato come organizzatore logistico dell'azione.



Mussari e Ceccherelli respingono ogni accusa:



Mussari, intercettato in Calabria dall'inviata Roberta Rei, si mostra visibilmente infastidito dalle domande dirette e nega ogni collegamento con Ceccherelli e con l'ambiente del calcio storico fiorentino. Più volte ribadisce la sua estraneità e si appella al rispetto per la memoria di Rossi. Mussari: Io non scappo, mi allontano da lei che mi dà fastidio. Quando la commissione mi chiamerà ne parlerò. Io non ho motivi, non ho ragioni da dargli. Rilegga la mia dichiarazione alla commissione. Alla domanda sulle nuove risultanze scientifiche, aggiunge: Non è poco nemmeno questo riconoscendo la gravità dei fatti emersi.



Anche Gabriele Ceccherelli, raggiunto da Le Iene, nega qualsiasi coinvolgimento: No, non conosco nessuno, non sono mai stato a Siena. Sono estraneo a questa vicenda, più di così. A me mi dispiace tantissimo, alla famiglia, per l'amor di Dio, mi dispiace, la morte di una persona fa sempre dispiacere a tutti, però io non conosco nessuno, non so niente che le posso dire, mi dispiace. Il calciatore respinge seccamente i riferimenti a sport da contatto come causa dei traumi rilevati su Rossi e annuncia la volontà di rivolgersi a un avvocato per tutelarsi legalmente.



L'inchiesta si infittisce. Secondo una ricostruzione della Commissione, Mussari avrebbe cercato di proteggere Rossi da minacce provenienti da ambienti di 'ndrangheta, legati al clan Grande Aracri, per evitare che l'amico subisse ritorsioni dopo aver bloccato fondi sospetti. Nelle ultime due settimane, due distinti testimoni - detenuti in carceri diverse - hanno fornito versioni concordi sulla presenza di Ceccherelli all'esterno di Palazzo Salimbeni il giorno della morte, indicando una spedizione intimidatoria degenerata in tragedia.



Restano dubbi sulla credibilità dei testimoni, dato che uno è già stato condannato per calunnia. Tuttavia, il presidente della Commissione, Gianluca Vinci, sottolinea: il ruolo chiave della totalità delle prove raccolte e la coincidenza tra dichiarazioni di due fonti non in contatto fra loro.



Le Iene, che seguono la vicenda da nove anni, non abbandonano la pista investigativa che ipotizza un pestaggio con minacce degenerato in un omicidio tecnico: Rossi sarebbe stato picchiato, afferrato per i polsi e lasciato cadere dalla finestra del suo ufficio, dinamica che coincide con le simulazioni forensi mostrate anche nelle puntate stagionali del programma.



Il silenzio di Mussari e le smentite di Ceccherelli riaprono il dibattito sulla trasparenza e sulla verità processuale. La famiglia di Rossi chiede ancora giustizia, mentre il processo mediatico continua parallelamente alle indagini giudiziarie. Solo la Direzione Distrettuale Antimafia, chiamata ora ad approfondire i nuovi spunti emersi, potrà chiarire se il clamore degli ultimi giorni porterà davvero alla tanto attesa verità sulla morte di David Rossi.