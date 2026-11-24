Il 25 novembre alle 21.15 La5 trasmette in prima visione tv MAI PIÙ - DONNE OLTRE LA VIOLENZA, il docu-film dedicato alle vittime di violenza di genere. Il programma sarà disponibile anche su Mediaset Infinity e arriva in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il lavoro si distingue per un approccio diverso rispetto alla cronaca tradizionale. Invece di limitarsi a ricostruire i fatti, il film punta a trasformare le vicende personali in una testimonianza di coraggio e speranza, mostrando il percorso di riscatto che può seguire una violenza subita.

Il docu-film è scritto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini. È prodotto da Infinity LAB, la struttura stabile di Mediaset Infinity creata nel 2019 per individuare nuovi talenti tra filmmaker e case di produzione indipendenti. Tra i progetti nati in questo incubatore figurano titoli di successo come "Fango", "Effetto Domino" e "Green Storytellers".

La struttura alterna la conduzione in studio, ricostruzioni dei fatti e testimonianze dirette. Al centro ci sono quattro donne, diventate simbolo della lotta contro la violenza, le cui storie vengono raccontate per la prima volta tutte insieme.

La prima è Beatrice Fraschini, sopravvissuta al sequestro subito a Milano: per sottrarsi all'ex compagno si è gettata nel vuoto. Lavinia Limido, invece, è stata aggredita con estrema gravità dall'ex marito a Varese. Nell'episodio ha perso la vita il padre, intervenuto per proteggerla.

Antonietta Gargiulo è sopravvissuta a Cisterna di Latina a un tentativo di omicidio compiuto dal marito. Lo stesso uomo, però, ha tolto la vita alle due figlie. Infine c'è la storia di Elisa Bravi, vittima di femminicidio a Ravenna: oggi a portare avanti la sua testimonianza sono i genitori.

Il progetto ha ottenuto il patrocinio di Mediafriends, ente filantropico legato a Mediaset, insieme a Medusa e Mondadori. Mediafriends è presieduto da Pier Silvio Berlusconi.

La regia video è affidata a Bernardo Brizi, mentre la direzione di produzione è di Giulia Ferretti. Il film è realizzato da Infinity LAB in collaborazione con La5 e con il supporto del Comune di Russi, in provincia di Ravenna.