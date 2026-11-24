Mercoledì 25 novembre, in prima serata su Retequattro, il talk show "È sempre Cartabianca" dedica la puntata alla sicurezza nelle città italiane. Alla guida della trasmissione, un Videonews, c'è Bianca Berlinguer, che porta in studio un'inchiesta sui quartieri dove cresce la paura tra i residenti.

Il servizio mette a confronto due posizioni opposte. Da una parte ci sono cittadini che chiedono più controlli sul territorio, dall'altra chi ha scelto di farsi giustizia da solo, senza attendere l'intervento delle forze dell'ordine.

Il programma si occuperà anche della morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, avvenuta pochi giorni fa in una casa della Maremma. L'ex dirigente era indagato dalla Procura di Caltanissetta per presunti depistaggi collegati alle indagini sulla strage di via D'Amelio, l'attentato del 1992 in cui morì Paolo Borsellino. Il caso ha scosso le istituzioni e ha riportato alla luce ferite mai completamente rimarginate della storia italiana.

Infine il dibattito si sposterà sul fascismo, tornato al centro dello scontro politico nelle ultime settimane. Le forze politiche si sono scambiate dichiarazioni e accuse reciproche, e la trasmissione lo affronterà in studio.

Tra gli ospiti della puntata figurano Al Bano, Nicola Fratoianni e Susanna Ceccardi.