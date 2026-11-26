Venerdì 27 novembre alle 21.30 su Retequattro torna Quarto Grado con il caso Garlasco, la revisione del processo Yara e l'intervista a Franco Tramontano.

Venerdì 27 novembre alle 21.30 su Retequattro va in onda una nuova puntata di Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione. Il focus principale riguarda il caso Garlasco e la nuova inchiesta per presunta corruzione, che potrebbe avere ricadute sulla posizione di Andrea Sempio.

In studio sarà presente Roberto Pennini, ex maresciallo dei Carabinieri che fu tra i primi a intervenire nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007, scattando anche alcune fotografie sul posto. Interverranno inoltre gli avvocati Angela Taccia, Liborio Cataliotti e Massimo Lovati.

Il programma dedicherà spazio anche alla violenza di genere. Pochi giorni prima della ricorrenza dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, la trasmissione racconterà attraverso la voce di Franco Tramontano la storia della figlia Giulia, uccisa a Senago nel maggio 2023 quando era incinta di sette mesi del piccolo Thiago.

Spazio poi al delitto di Yara Gambirasio. La trasmissione seguirà le iniziative della difesa di Massimo Bossetti, impegnata nella richiesta di revisione del processo. Ne parleranno l'avvocato Claudio Salvagni e il consulente di parte Marzio Capra.

Nell'ultima parte della puntata saranno proposti gli aggiornamenti più recenti sui casi delle donne avvelenate dalla ricina e sulla vicenda di Pamela Genini.

Tra gli ospiti previsti figurano Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Gabriella Marano, Paolo Reale e Massimo Picozzi.