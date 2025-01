Cesare Cremonini: nuovo Tour negli Stadi “CREMONINI LIVE25” 

Cesare Cremonini è già al lavoro per il suo prossimo tour negli stadi “CREMONINI LIVE25”, che si preannuncia come l’evento più atteso dell’estate con oltre 500.000 biglietti venduti. Oggi l’artista si è dedicato in studio al fianco del team creativo della NorthHouse di Londra, noto per aver collaborato con superstar internazionali come i Coldplay, Beyonce e Bruno Mars, nonché per la realizzazione di eventi di grande impatto come lo spettacolo dell’intervallo del SuperBowl del 2015 e il giubileo di platino della regina.

Il singolo “Ora che non ho più te” continua a ottenere successo, mantenendosi stabile nella Top10 di Spotify e nella Top5 della classifica settimanale dei singoli publi-tech Fimi/Gfk. Questo brano, insieme a “San Luca” con Luca Carboni, “La nuova stella di Broadway” e “Poetica”, confermano la presenza di Cesare Cremonini nelle playlist musicali più popolari.

Il singolo “Ora che non ho più te” ha ricevuto la certificazione Platino, mentre l’album “ALASKA BABY” è stato premiato con il Disco d’Oro, confermando il costante apprezzamento del pubblico per la musica di Cesare Cremonini.

“Il mio sogno è quello di portare la mia musica ai fan in tutto il mondo, voglio che ogni concerto sia un’esperienza unica e coinvolgente per tutti coloro che parteciperanno” – ha commentato Cesare Cremonini.