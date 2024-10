CESARE CREMONINI: “Ora che non ho più te” è al n.1 delle classifiche streaming

“Ora che non ho più te” di Cesare Cremonini, ha raggiunto il primo posto delle classifiche radiofoniche in Italia in meno di un mese dalla sua uscita. Non solo il brano è stato accolto calorosamente dal pubblico, ma il tour dell’artista per il 2025 promette di essere un successo straordinario.

Con una partenza esplosiva che ha visto oltre 300.000 biglietti venduti in poche ore, Cesare Cremonini ha confermato il suo status di protagonista assoluto degli stadi per il prossimo anno. Dopo due sold out a Bologna, gli appassionati di musica hanno risposto con entusiasmo anche a Napoli, Messina e nella prima data di Milano, portando il totale dei biglietti venduti a oltre 415.000.

Cesare Cremonini ha dichiarato: “Mi fa molto felice scoprirmi ora, dopo così tante avventure musicali, ancora in vetta con il singolo ‘Ora che non ho più te’, ma soprattutto con un tour attesissimo. Mi rende grato sapere che ho atteso a lungo perché fosse solo la musica a portarmi fino a qui. Grazie di cuore a tutti”.

Le date del tour “CREMONINI LIVE25” offrono un’opportunità unica per i fan di Cesare Cremonini di vederlo esibirsi dal vivo. Con tappe in città come Lignano, Milano, Bologna, Napoli, Messina, Bari, Padova, Torino, e Roma, l’artista promette spettacoli indimenticabili per gli appassionati di musica italiana.

Il tour di Cesare Cremonini conta su importanti sponsor e partner: American Express è lo sponsor ufficiale, Telesia/Up TV è il media partner e Radio Deejay è la radio ufficiale. Inoltre, l’artista è stato ritratto da Luigi & Iango, due rinomati fotografi internazionali, che hanno catturato la sua essenza a New York. I biglietti per il “CREMONINI LIVE25” sono disponibili su diversi siti web autorizzati e presso i punti vendita autorizzati.