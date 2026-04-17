Chiara Balistreri a Verissimo: dolore e rabbia per la scarcerazione dell'ex

Chiara Balistreri torna a parlare pubblicamente dello stato di profonda angoscia che sta vivendo negli ultimi giorni. Domani, nella puntata di Verissimo in onda su Canale 5, racconterà la sua difficile situazione dopo che il suo ex fidanzato Gabriel Constantin, condannato in appello a cinque anni e nove mesi per maltrattamenti e lesioni, ha ottenuto l'opportunità di scontare il resto della pena agli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre.



Sono in lutto. Ho paura e sono arrabbiata, ha dichiarato Chiara, sottolineando come questa vicenda rappresenti una sconfitta non solo per lei, ma anche per tutte le donne che affontano con coraggio il peso della denuncia. Questa è una sconfitta per me e per tutte quelle donne che rompono il silenzio con tanto coraggio e sofferenza.



La giovane ha espresso tutta la propria indignazione riguardo alla misura concessa all'ex compagno, ricordando che Constantin aveva avuto in passato comportamenti violenti anche durante la detenzione e che era già evaso dagli arresti domiciliari una volta. La cosa assurda è che gli siano stati concessi gli arresti domiciliari nonostante la sua condotta violenta in carcere e nonostante sia già evaso una volta dai domiciliari.



Il senso di responsabilità verso le altre donne che vivono situazioni simili è uno degli aspetti che emergono con più forza nelle dichiarazioni di Chiara. È vergognoso. Cosa racconto a tutte le ragazze che mi scrivono e che hanno trovato la forza di denunciare? Bisogna che una donna sia cosciente che non finisce tutto con la denuncia.



Nonostante sia stata denunciata per diffamazione da Gabriel Constantin, Chiara afferma la volontà di non arretrare e di continuare a raccontare la propria verità. Gabriel mi ha denunciato per diffamazione, pensa di tapparmi la bocca, ma io continuerò a parlare e a raccontare la verità.



La speranza di poter presto lasciarsi alle spalle questi momenti difficili resta viva: Spero un giorno di sedermi su questa sedia e poter dire: 'È tutto finito'.



La testimonianza di Chiara Balistreri è la voce di tante vittime di violenza che ancora oggi si confrontano con un sistema giudiziario che spesso lascia molta amarezza, e con la fatica di trovare conforto nella giustizia.