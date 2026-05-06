Pechino Express: semifinale in Giappone tra Tokyo e Nara, chi conquisterà la finale?

Pechino Express entra nel vivo con una semifinale ad alta tensione: le ultime quattro coppie si sfidano per accedere alla finale attraversando il Giappone, terzo e ultimo Paese dell'edizione "L'Estremo Oriente".

Nella nona tappa, in onda giovedì 7 maggio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, i concorrenti partono dalla metropoli di Tokyo per raggiungere l'antica capitale Nara, coprendo ben 627 chilometri. Questa corsa, tra treni futuristici e pittoresche tappe intermedie, rappresenta il primo assaggio del Sol Levante nel percorso di questa stagione, dopo Indonesia e Cina.

Costantino della Gherardesca, storico conduttore dello show, è affiancato per la prima volta dall'inviato Guido Meda, telecronista sportivo celebre per la sua voce nei motori su Sky Sport. Meda compare anche come "malus di puntata" con la sua originale "Asciugona Flag", aggiungendo imprevedibilità alla gara.

Le quattro coppie rimaste in gara sono: Chanel Totti e Filippo Laurino de "I Raccomandati", Jo Squillo e Michelle Masullo de "Le DJ", Fiona May e Patrick Stevens de "I Veloci" e Candelaria e Camila Solórzano de "Le Albiceleste". Per tutti, la posta in gioco è altissima: solo chi dimostrerà strategia, resistenza e sangue freddo potrà ottenere l'ultimo pass per la finalissima.

Nel corso della puntata, i viaggiatori si immergeranno nelle atmosfere nipponiche, tra colori e tradizioni, cimentandosi anche negli iconici giochi della televisione giapponese, commentati con ironia dalla Gialappa's Band. Tappa fondamentale sarà Nagoya: qui la prima coppia a firmare il Libro Rosso otterrà una preziosa posizione aggiuntiva in classifica.

Il viaggio prosegue fino al suggestivo parco di Nara, dove attende il Tappeto Rosso più importante della stagione. Come di consueto, la sorte delle coppie a rischio sarà decisa dalla temuta busta nera, che decreterà se questa semifinale sarà eliminatoria o meno.



Ogni momento della gara potrebbe essere decisivo, tra imprevisti e colpi di scena che metteranno alla prova i viaggiatori sia fisicamente sia emotivamente.