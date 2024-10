Chiello: domani fuori il nuovo singolo “Ho Sbagliato Ancora”

Chiello torna a emozionare il pubblico con il suo ultimo singolo “Ho sbagliato ancora”. Il brano, in uscita venerdì 1 novembre, porta con sé un mix di piccole incomprensioni, rimpianti e ricordi dolceamari, raccontando la storia di un amore che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dell’artista.

Accompagnato dalla produzione di MACE, Chiello porta avanti un racconto intriso di nostalgia, esplorando il desiderio di tornare indietro nel tempo e recuperare ciò che è stato. La canzone trasporta l’ascoltatore attraverso i ricordi dei momenti più semplici, come le notti trascorse a parlare fino all’alba o le giornate trascorse al mare, anche senza soldi.

Il nuovo singolo di Chiello fa seguito ai precedenti successi come “Stanza 107” e “Limone”, che hanno già catturato l’attenzione del pubblico. Con queste canzoni, l’artista ha saputo esplorare tematiche profonde legate all’amore, alla distanza emotiva e all’incapacità di comunicare i veri sentimenti.

Chiello, classe ’99 e originario di Venosa, ha raggiunto importanti traguardi nella sua carriera, come il disco di platino per l’album d’esordio “FSK Trapshit” e la prima posizione in classifica con il secondo album “Padre, figlio e spirito”. Dopo lo scioglimento del gruppo FSK Satellite, si è dedicato alla carriera solista, collaborando con artisti e produttori di rilievo.

Il 2023 di Chiello è iniziato con il lancio del suo primo album “Oceano Paradiso”, certificato oro a pochi mesi dall’uscita. L’artista ha anche partecipato a importanti eventi musicali come i Tim Summer Hits e la finale dei Tim Music Award, consolidando la sua presenza nella scena musicale italiana.

Con il singolo “Ho sbagliato ancora”, Chiello dimostra ancora una volta la sua capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico, confermandosi come uno dei protagonisti di spicco della musica italiana contemporanea. Con la sua attitudine e il suo talento, l’artista continua a lasciare il segno nel panorama musicale nazionale.