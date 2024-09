Citroën apre le porte: un weekend dedicato alla scoperta della Nuova C3

Citroën Italia risponde alla crescente curiosità degli automobilisti italiani con un evento imperdibile: sabato 21 e domenica 22 settembre si terrà il fine settimana di “porte aperte” in tutte le concessionarie del Paese. L’iniziativa offre l’opportunità di scoprire da vicino la Nuova Citroën C3, disponibile sia in versione elettrica che a benzina, un vero esempio di innovazione per una mobilità più sostenibile e accessibile. Il tutto senza compromettere il comfort e lo stile distintivo del marchio francese.

La Nuova Citroën C3 segna una svolta importante nella storia del brand. Arrivata alla quarta generazione, questo modello, che ha già venduto oltre 5,6 milioni di unità a livello globale, si rinnova completamente. I nuovi stilemi di design, che sono stati introdotti per la prima volta con il concept Citroën Oli nel 2022, donano alla C3 un aspetto audace e moderno. Elementi verticali e orizzontali si fondono in modo tecnico e coraggioso, creando un design che cattura l’attenzione.

Il frontale della nuova C3 si distingue per un look più alto e imponente, dove spicca il nuovo grande logo ovale con gli iconici chevron, posizionati orgogliosamente al centro. Questo dettaglio viene enfatizzato da griglie orizzontali nere lucide su entrambi i lati, che reinterpretano in maniera giocosa e innovativa i simboli del marchio, ispirandosi a elementi architettonici.

La vera novità di questo lancio è la Nuova Citroën ë-C3, una vettura che promette di democratizzare la mobilità elettrica. Equipaggiata con un motore elettrico da 113 CV e una batteria da 44 kWh, la ë-C3 è in grado di offrire fino a 440 km di autonomia nel ciclo urbano, rendendola una delle scelte migliori per i percorsi cittadini.

Grazie alla tecnologia di ricarica rapida, bastano appena 26 minuti per ricaricare l’80% della batteria, garantendo una flessibilità senza pari per chi è sempre in movimento. Il design della ë-C3 è moderno e audace, ma allo stesso tempo altamente personalizzabile. Tra le dotazioni tecnologiche più avanzate spiccano lo schermo touch da 10,25 pollici, la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, oltre a una serie di assistenti alla guida che includono il sistema di frenata automatica e il riconoscimento dei segnali stradali.

La gamma della Nuova Citroën C3 non si ferma all’elettrico. La versione a benzina della C3 continua a rappresentare una scelta versatile e dinamica, ideale sia per l’uso urbano che per viaggi più lunghi. Il motore PureTech da 100 CV offre efficienza nei consumi e prestazioni brillanti, supportato da un cambio manuale a 6 marce e una trasmissione a catena.

L’esperienza di guida è sempre all’insegna del comfort, uno dei tratti distintivi del marchio Citroën. Gli interni della nuova C3 sono stati progettati con grande attenzione ai dettagli, offrendo un ambiente spazioso e accogliente. Tra le dotazioni, troviamo il sistema di infotainment avanzato, i sedili Advanced Comfort e tecnologie di sicurezza all’avanguardia.