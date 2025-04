Citroën celebra i 30 anni del Jumpy con la serie speciale Type-H Pack

In occasione del trentesimo anniversario del suo iconico furgone Jumpy, lanciato nel lontano 1995 e orgogliosamente prodotto nello stabilimento francese di Hordain, Citroën presenta un’edizione speciale che unisce l’heritage del marchio con le più moderne tecnologie: il Jumpy Type-H Pack.

Disponibile sia in versione elettrica che diesel, questa esclusiva serie speciale incarna perfettamente il know-how di Citroën nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, un settore in cui la casa francese ha registrato oltre il 30% delle vendite nel 2024 in Italia. Il Jumpy Type-H Pack si distingue per la sua estrema funzionalità, il comfort di guida e una dotazione completa pensata per agevolare il lavoro quotidiano dei professionisti.

Questo modello speciale rende un vibrante omaggio all’emblematico Citroën Type-H, un veicolo che ha fatto la storia del trasporto leggero. Il Jumpy Type-H Pack fonde sapientemente le caratteristiche di un veicolo ultramoderno con le solide radici storiche di Citroën nel mercato dei veicoli commerciali.

Il Citroën Jumpy ha tutto ciò che serve! Offre un ampio spazio con un grande volume di carico, mantenendo al contempo dimensioni compatte che lo rendono agile sia nel traffico cittadino che nei percorsi extraurbani. Oggetto di un profondo restyling nel 2024, il Jumpy si conferma un punto di riferimento per versatilità ed efficienza, grazie a un comfort eccezionale e a dotazioni di sicurezza e connettività di ultima generazione. Il suo nuovo look, che integra il rinnovato linguaggio stilistico del Marchio, lo rende ancora più accattivante. Con la sua ricca dotazione di serie e la disponibilità di motorizzazioni elettrica e diesel, il Jumpy Type-H Pack è una chiara dimostrazione della grande competenza di Citroën.

Basato sulla versione M da 4,98 metri e disponibile anche in configurazione a doppia cabina, il Citroën Jumpy Type-H Pack è stato progettato per rispondere in modo preciso alle esigenze dei professionisti. La sua dotazione di serie è particolarmente ricca e include: un look distintivo caratterizzato da decorazioni specifiche sulle fiancate e sul posteriore che richiamano il design ondulato del Type-H, paraurti, profili e maniglie porta in tinta carrozzeria con fasce laterali Black Perla Nera, eleganti cerchi in lega taglio diamante da 17 pollici, potenti fari Full LED e pratici fendinebbia.

Per garantire il massimo comfort, il Type-H Pack offre il Comfort Pack che include il comodo sistema keyless access & go, un pratico caricabatterie wireless per smartphone e un efficiente climatizzatore automatico bizona.

L’esperienza a bordo è arricchita da un’interfaccia multimediale avanzata con un quadro strumenti digitale a colori da 10 pollici, completamente personalizzabile nelle informazioni visualizzate, e un moderno sistema di infotainment con un touchscreen HD da 10 pollici posizionato centralmente sulla plancia. Questo sistema intuitivo e reattivo permette di gestire facilmente musica, telefono, l’intero ambiente multimediale e le impostazioni del veicolo. Integra anche la navigazione connessa 3D, che guida i professionisti in tempo reale tenendo conto delle condizioni del traffico. Lo schermo centrale è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

Un’innovativa dotazione è il Dynamic Surround Vision, un sistema che elimina i punti ciechi. Grazie a due telecamere, una posizionata sopra la porta posteriore sinistra e l’altra sotto lo specchietto retrovisore esterno lato passeggero, collegate a un nuovo specchietto retrovisore digitale centrale, il conducente ha una visione precisa di ciò che accade dietro e sul lato del veicolo durante la guida e le manovre di parcheggio. Per una maggiore praticità, il sistema Top Rear Vision visualizza sullo schermo centrale le immagini della retrocamera con un angolo di 180 gradi.

Completano la ricca dotazione la panchetta passeggeri con funzione Moduwork, che offre la possibilità di trasportare carichi lunghi o aggiuntivi, e il Winter Pack, che include sedili in pelle riscaldati e un volante riscaldato per affrontare al meglio le giornate più fredde.

Il Jumpy Type-H Pack è disponibile in una moderna versione elettrica equipaggiata con un motore da 100 kW (136 CV) e una batteria da 75 kWh che garantisce un’autonomia fino a 352 km (WLTP). Questa motorizzazione offre grande versatilità, adattandosi perfettamente alle diverse esigenze dei professionisti. Le sospensioni rialzate e la piastra sottoscocca facilitano gli spostamenti nei cantieri, mentre i numerosi sistemi di assistenza alla guida dedicati al comfort e alla sicurezza rendono piacevoli anche i viaggi più lunghi. La grande agilità del veicolo lo rende ideale anche per gli spostamenti urbani.

La versione elettrica mantiene inalterate le caratteristiche che hanno decretato il successo del Jumpy, come il volume di carico e il carico utile, identici alla versione termica. Inoltre, offre un livello di comfort superiore grazie alla fluidità di marcia, all’assenza di vibrazioni e rumore, al piacere di guida in modalità elettrica, alla libertà di accesso alle zone a basse emissioni e ai ridotti costi di esercizio.

Per la ricarica, il Jumpy Type-H Pack è dotato di un caricabatterie di bordo da 7,4 kW e può essere equipaggiato con un caricatore trifase opzionale da 11 kW per una ricarica più rapida. Con una Wallbox da 7,4 kW, la batteria da 75 kWh si ricarica completamente in 11 ore e 20 minuti, mentre con una Wallbox da 11 kW sono sufficienti 7,5 ore. Utilizzando una stazione di ricarica rapida da 100 kW, è possibile ricaricare la batteria dal 5% all’80% in soli 45 minuti.

Per coloro che desiderano maggiore potenza e facilità d’uso, il Jumpy Type-H Pack è disponibile anche nella versione BlueHDi 180 S&S EAT8. Questa motorizzazione eroga 400 Nm di coppia a 2.000 giri/min e vanta consumi di 7,2 l/100 km nel ciclo combinato WLTP (fino a 6,2 l/100 km a velocità elevate), con emissioni di CO2 a partire da 188 g/km nel ciclo combinato.

Disponibile in tre eleganti colorazioni – Kaolin White, Steel Grey e Titanium Grey – il Citroën Jumpy Type-H Pack è offerto a partire da 37.750 euro IVA esclusa nella versione BlueHDi 180 S&S EAT8, e da 47.100 euro IVA esclusa nella versione elettrica. Destinata alla vendita in Francia, Italia, Germania, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Portogallo, questa serie speciale rappresenta la soluzione ideale per i professionisti che desiderano un veicolo unico, dotato di tutto il necessario per affrontare con maggiore serenità ed efficienza il lavoro quotidiano.