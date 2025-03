Citroën ë-C3 è il modello elettrico più venduto in Italia

La Nuova Citroën C3 continua la sua ascesa nel mercato automobilistico italiano, confermandosi come una delle vetture più apprezzate dal pubblico. Con un design audace e una filosofia volta a rendere la mobilità sempre più accessibile e democratica, il modello francese sta riscuotendo un successo straordinario, sia nella versione benzina che in quella elettrica.

Secondo i dati elaborati da Dataforce, la Nuova ë-C3 ha conquistato il titolo di modello elettrico più venduto in Italia nel mese, con un’impressionante quota di mercato dell’8,96%. Un risultato che la pone in netto vantaggio rispetto a concorrenti di grande prestigio e che consolida la posizione di Citroën nel settore delle vetture a batteria. Grazie a queste performance, la casa francese raggiunge una market share del 9,6% nel segmento BEV, attestandosi al secondo posto per il secondo mese consecutivo. Un chiaro segnale della validità della strategia di Citroën, che punta a una mobilità sostenibile e alla portata di tutti.

Oltre all’exploit della versione elettrica, la Nuova Citroën C3 continua a imporsi anche nella sua variante benzina, che si posiziona come il modello più venduto in assoluto con questa motorizzazione. Questo la rende la terza vettura più richiesta nel mercato italiano, un traguardo che conferma il forte apprezzamento del pubblico per un modello capace di coniugare versatilità, comfort e innovazione.

Dal 2002, anno del suo debutto, Citroën C3 ha conquistato oltre 5,6 milioni di automobilisti, diventando una vera icona del marchio francese. Con ogni nuova generazione, Citroën ha rivoluzionato il mercato, mantenendo sempre intatte le caratteristiche che ne hanno decretato il successo: un design distintivo, un comfort di bordo senza paragoni, tecnologie utili nella vita quotidiana e un prezzo competitivo. La Nuova C3 non fa eccezione a questa filosofia e introduce una reale differenziazione nel segmento B, risultando ancora più innovativa, moderna e intelligente.

La versione elettrica della Nuova C3 rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alla generazione precedente. Dotata di un motore da 113 CV e di una batteria da 44 kWh, garantisce un’autonomia fino a 440 km nel ciclo urbano, rendendola perfetta per l’uso quotidiano. La tecnologia di ricarica rapida permette di raggiungere l’80% della carica in soli 26 minuti, offrendo un’esperienza d’uso senza compromessi.