Citroën e la mobilità sostenibile: il debutto di “Urban Green” su Rai Due

La mobilità sostenibile entra nelle case degli italiani con “Urban Green”, il nuovo format televisivo in onda su Rai Due a partire da sabato 15 marzo alle ore 10:00. Con la conduzione di Bianca Maria Santoro e Mario Acampa, il programma – ideato da Gianluigi Polisena e prodotto da Etra Srl – esplorerà le trasformazioni urbane in chiave sostenibile, mettendo in evidenza le nuove soluzioni di mobilità che stanno rivoluzionando le città italiane.

Ad accompagnare gli spettatori in questo viaggio alla scoperta della mobilità del futuro sarà Citroën, protagonista con la sua gamma elettrificata. Il programma farà tappa in dieci città italiane – tra cui Torino, Genova, Reggio Emilia, Padova, Mantova, Roma, Milano, Taranto, Perugia e Bari – mostrando in ogni puntata un modello diverso del marchio francese, perfettamente integrato nel contesto urbano.

C3 Aircross elettrica: il primo B-SUV a zero emissioni di Citroën

Il debutto del programma avverrà a Torino, dove i riflettori saranno puntati sulla nuova C3 Aircross elettrica, il primo SUV compatto a zero emissioni del brand. Dotato di un motore elettrico da 83 kW/113 CV e alimentato da una batteria LFP da 44 kWh, il modello garantisce oltre 300 km di autonomia (dato in corso di omologazione) e si distingue per il perfetto equilibrio tra prestazioni, accessibilità e sostenibilità.

Pensata per la città, la C3 Aircross elettrica assicura una guida fluida grazie alla trasmissione automatica e a una coppia immediatamente disponibile. La velocità massima di 145 km/h la rende adatta anche ai percorsi extraurbani, mentre le opzioni di ricarica semplificano l’esperienza d’uso:

Ricarica AC (da 7 kW): dal 20% all’80% in 4 ore e 10 minuti ;

(da 7 kW): dal 20% all’80% in ; Ricarica AC (da 11 kW): dal 20% all’80% in 2 ore e 50 minuti ;

(da 11 kW): dal 20% all’80% in ; Ricarica rapida DC (da 100 kW): dal 20% all’80% in 26 minuti.

Inoltre, nel corso del 2025 verrà introdotta una versione con autonomia estesa oltre i 400 km, rendendo il SUV ancora più versatile e competitivo.

Un viaggio tra le città italiane con Citroën

“Urban Green” non sarà solo un viaggio nel mondo della mobilità elettrica, ma anche un’occasione per raccontare i progetti sociali e culturali legati ai modelli Citroën. A Genova, ad esempio, la microcar AMI sarà protagonista di una puntata dedicata al bullismo, grazie al progetto “Generation AMI – a scuola di antibullismo“. A Reggio Emilia, invece, verrà presentata la rinnovata ËC4, per mostrare il design e le innovazioni tecnologiche che stanno ridefinendo l’identità del marchio.

Con questo format, Citroën ribadisce il suo impegno nella transizione verso una mobilità sostenibile, confermando il suo ruolo di leader nell’innovazione e nell’accessibilità delle soluzioni elettriche. Il viaggio di “Urban Green” promette di essere un’occasione unica per scoprire come le città si stanno trasformando e come la mobilità del futuro sia ormai una realtà sempre più concreta.