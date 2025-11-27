Clara Soccini sceglie la Jeep Avenger per il videoclip di “Codice Rosso”

Connect with us

La giovane voce della musica italiana Clara Soccini, conosciuta dal pubblico come Clara, è la protagonista del nuovo videoclip di “Codice Rosso”, nel quale ha scelto di affiancarsi a una compagna di viaggio d’eccezione: la Jeep Avenger, il SUV più venduto in Italia. La collaborazione tra l’artista e il marchio Jeep unisce due simboli di libertà e autenticità, in un racconto visivo che fonde musica, emozioni e design.

Clara, giovane icona della GenZ, conferma la sua versatilità artistica dopo un percorso in continua ascesa. Dopo l’esordio a Sanremo Giovani con “Boulevard”, brano vincitore della categoria, e la partecipazione al 75° Festival di Sanremo con il singolo “Febbre”, la cantautrice ha conquistato pubblico e critica attraverso successi estivi come “Scelte stupide” – certificato disco d’oro – e “Uragani”. Il 2025 si preannuncia un anno ricco di musica live per lei, con due appuntamenti autunnali di rilievo: il 28 novembre all’Orion di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.

Nel videoclip di “Codice Rosso”, realizzato insieme a Ketama, Clara racconta il ritorno di due amanti in una casa isolata, luogo simbolo di un passato condiviso. È tardo novembre e l’atmosfera, fatta di silenzio e introspezione, introduce il tema centrale del brano: un “codice rosso” emotivo, il bisogno urgente di confronto e chiarificazione. La Jeep Avenger accompagna Clara lungo il suo percorso verso la casa, divenendo parte integrante della narrazione. Simbolicamente, il suo arrivo segna il passaggio dalla città a uno spazio più intimo, evocando il viaggio interiore della protagonista.

Protagonista anche fuori dallo schermo, Jeep Avenger è oggi il SUV più venduto d’Italia, con una quota del 5,7% nei primi dieci mesi dell’anno. Il modello, disegnato a Torino, è anche leader tra i SUV 100% elettrici del segmento B, con una quota prossima al 18%. Dopo il 2024, anno in cui si era già affermato come B-SUV BEV più venduto, il successo di Avenger prosegue grazie a una strategia incentrata sulla varietà dell’offerta e sul principio della Freedom of Choice.

La gamma comprende diverse soluzioni di mobilità: una versione 100% elettrica per chi sceglie emissioni zero senza rinunciare alle prestazioni tipiche di un SUV Jeep; una e-Hybrid con motore a 48V e cambio automatico pensata per ottimizzare consumi e comfort; la versione benzina per chi privilegia semplicità e convenienza; e infine la 4xe con trazione integrale elettrificata, che porta le autentiche capacità off-road del marchio nel segmento B-SUV.

Completano la famiglia le edizioni speciali, come la recente Avenger 4xe The North Face Edition, che esalta la vocazione all’esplorazione con dettagli esclusivi e un design ricercato.

Il connubio tra Clara Soccini e Jeep Avenger racconta così una storia di indipendenza e passione, dove la musica e l’automobile diventano metafora di libertà e ricerca personale. Un incontro tra talento e tecnologia, capace di trasformare un semplice viaggio in un’emozione da vivere e condividere.

