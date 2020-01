Comedy Central presenta lo spettacolo inedito di Leonardo Manera

Penultimo appuntamento inedito con COMEDY CENTRAL PRESENTA. Lunedì 20 gennaio alle 21.00 su Comedy Central – il canale di ViacomCBS Networks Italia dedicato all’intrattenimento e alla comicità presente su Sky al canale 128 e in streaming su NOW TV – va in onda lo spettacolo del comico e cabarettista italiano Leonardo Manera.

Con 6 spettacoli inediti di 60 minuti ciascuno, Comedy Central il lunedì sera porta il teatro direttamente sul piccolo schermo. Ogni puntata di Comedy Central Presenta è uno spettacolo monografico, rigorosamente inedito, di un grande comico italiano: risate per tutti i gusti, per una serata all’insegna del divertimento! Tutti gli episodi sono stati registrati nello storico Teatro San Babila di Milano, ma dal divano di casa sarà come stare in prima fila.

Con il suo umorismo surreale, il comico originario della provincia di Brescia, darà vita ad una serie di personaggi tipici del Belpaese che faranno ridere in maniera divertente e leggera.

L’ultimo appuntamento con Comedy Central Presenta – lunedì 27 gennaio – vedrà salire sul palco del Teatro San Babila Gene Gnocchi.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0