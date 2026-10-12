Cooler Master lancia GPU Shield Adapter: protezione intelligente per le schede video

Cooler Master ha annunciato la disponibilità europea del nuovo GPU Shield Adapter a partire dalla prossima settimana. Questo innovativo accessorio, pensato per gamer, appassionati e system builder, introduce una protezione intelligente per le moderne connessioni di alimentazione 12+4-pin delle schede video di fascia alta.



Il GPU Shield Adapter si posiziona tra la GPU e l'alimentatore del sistema, aggiungendo un livello di monitoraggio avanzato ai cavi di alimentazione delle schede grafiche più potenti. Il dispositivo è in grado di individuare precocemente condizioni anomale di corrente grazie a una combinazione di segnali visivi e acustici in tempo reale.



La caratteristica distintiva è la capacità di monitorare la corrente su ciascun pin del connettore. Un anello LED multicolore offre una chiara indicazione dello stato della connessione, mentre un allarme acustico integrato segnala immediatamente eventuali problemi anche quando il connettore non è visibile.



In caso di anomalie critiche, il meccanismo di protezione attiva integrato riduce automaticamente il consumo energetico del sistema, limitando il rischio di ulteriori danni al connettore o ai componenti.



Per una maggiore sicurezza, il connettore 12+4-pin utilizza una doppia colorazione, che permette di controllare visivamente l'inserimento completo ed evitare il rischio di contatti difettosi o mal collegati.



Tra le principali specifiche spiccano il monitoraggio individuale dei pin, la segnalazione multicolore a LED, la presenza dell'allarme acustico, la modalità di protezione automatica durante anomalie gravi e la garanzia di due anni.



GPU Shield è pensato per garantire una maggiore tranquillità agli utenti che vogliono costruire PC ad alte prestazioni, con il massimo controllo e sicurezza nell'alimentazione delle schede grafiche top di gamma.



Il prezzo consigliato per il GPU Shield Adapter è di 29,99 euro. La disponibilità e la gamma di prodotti potrebbero variare da paese a paese. Gli utenti sono invitati a verificare presso i rivenditori autorizzati locali per informazioni aggiornate.