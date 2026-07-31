CYBEX IRIS, la sedia evolutiva che cresce con i bambini: novità per il Back to School

CYBEX lancia IRIS, la sedia evolutiva dal design moderno pensata per accompagnare la crescita dei bambini, ideale per lo studio e la vita familiare.

Il ritorno a scuola porta con sé nuove esigenze per bambini e famiglie, soprattutto nella gestione degli spazi di studio e di tempo in casa. In questo contesto si inserisce IRIS, la nuova sedia evolutiva proposta da CYBEX, che unisce innovazione, design contemporaneo ed ergonomia per accompagnare i più piccoli - e non solo - in ogni fase della crescita.

Realizzata in legno di faggio europeo di alta qualità, IRIS è progettata per durare nel tempo, integrandosi con naturalezza in ogni ambiente domestico. La caratteristica distintiva della sedia è la sua completa regolabilità: le sedute e il poggiapiedi possono essere adattati facilmente per seguire lo sviluppo dei bambini, dai primi mesi di vita fino all'età adulta.

Nei primi anni, la sedia può essere utilizzata con il Baby Set IRIS e il vassoio, rendendola adatta a bambini dai sei mesi ai tre anni circa. Crescendo, la struttura accompagna i bambini nel periodo scolastico e oltre: una semplice regolazione permette di ottenere sempre la postura ideale, sia per lo studio che per le attività ricreative o i pranzi in famiglia.

L'attenzione all'ergonomia è centrale nella filosofia di IRIS: il design intelligente favorisce una posizione corretta e un naturale allineamento della colonna vertebrale, prevenendo posture scorrette nei lunghi momenti seduti. Solida e pensata per resistere all'uso quotidiano, IRIS rappresenta un vero investimento, capace di accompagnare tutte le fasi dello sviluppo.

Fondata nel 2005 e ormai punto di riferimento nel settore bambini, CYBEX progetta prodotti seguendo il principio D.S.F., che coniuga Design distintivo, Sicurezza ai massimi livelli e Funzionalità intelligenti. IRIS si inserisce pienamente in questa filosofia, offrendo una risposta concreta alle esigenze delle famiglie moderne.