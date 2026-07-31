Premio Fabrizio De André 2026: la finale a Roma celebra musica, poesia e pittura

Il 18 e il 19 settembre la città di Roma ospiterà nel parco di Villa Bonelli la finale, a ingresso libero, della 25ª edizione del Premio Fabrizio De André - Parlare Musica. L'evento, patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André ETS e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Luisa Melis, punta da anni alla promozione della creatività nelle arti, sostenendo musica, poesia e pittura.



Quest'anno, a causa dei lavori di riqualificazione nella storica sede di Piazza Fabrizio De André, la manifestazione si svolgerà eccezionalmente nella vicina Villa Bonelli, mantenendo così saldo il legame con il territorio e la comunità locale.



Durante la serata finale saliranno sul palco i vincitori della Targa Faber e della Targa Quelli che cantano Fabrizio (dedicata alle reinterpretazioni delle opere di De André), insieme ai vincitori delle sezioni poesia e pittura e ai finalisti della sezione musica, selezionati nelle semifinali di Caramanico Terme tra il 26 e il 28 agosto.



Il prestigioso premio si avvale di una giuria composta da musicisti, scrittori, giornalisti, critici musicali e professionisti del settore, presieduta da Dori Ghezzi. Negli anni, ha premiato artisti come Ariete, Bandabardò, Bobo Rondelli, Bresh, Brunori Sas, Clementino, Cristina Donà, Daniele Silvestri, Diodato, Enrico Ruggeri, Fiorella Mannoia, Madame, Mannarino, Motta, Negrita, Niccolò Fabi, Piero Pelù, Roberto Vecchioni, Ron, Samuele Bersani, Simone Cristicchi, Vinicio Capossela e tanti altri.



I semifinalisti per la sezione musica saranno individuati grazie al tour nazionale di scouting E ti piace lasciarti ascoltare, ideato da Teresa Mariano e Luisa Melis, insieme a un contest nazionale che ogni anno raccoglie oltre mille iscrizioni online. Il tour attraverserà dieci regioni italiane tra giugno e agosto, offrendo agli emergenti la possibilità di esibirsi dal vivo e guadagnare il posto alle semifinali.



La partecipazione rimane gratuita e aperta al pubblico, grazie al sostegno dell'Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, con il supporto del Municipio Roma XI, del Dipartimento Attività Culturali e di Zètema Progetto Cultura.



L'eredità artistica e culturale di Fabrizio De André è ancora oggi punto di riferimento per chiunque scelga la canzone d'autore come forma di espressione, come dimostrano le oltre mille candidature ricevute ogni anno. Il Premio, nato nel 2002, si conferma come uno degli appuntamenti più autorevoli per la valorizzazione dei nuovi talenti e l'innovazione nel panorama musicale italiano.