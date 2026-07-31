Hertz si prende cura dei piccoli viaggiatori con kit e seggiolini speciali per l'estate

Hertz rinnova la sua attenzione ai bambini: seggiolini omologati e un kit creativo per rendere i viaggi estivi più sicuri e divertenti per i più piccoli.

Hertz conferma il suo impegno verso la sicurezza e il comfort delle famiglie che viaggiano durante l'estate 2026, con particolare attenzione ai più piccoli. Anche quest'anno, la società di autonoleggio rinnova la disponibilità di un kit da viaggio dedicato ai bambini e offre tre tipologie di seggiolini auto, conformi alle più recenti normative su peso e altezza.

Oltre ai seggiolini, Hertz propone un kit originale che rende l'esperienza del viaggio ancora più piacevole per i piccoli passeggeri. Il kit comprende una cover copri-seggiolino, realizzata in TNT lavabile a 40°, stampata in bianco e nero, e colori lavabili con cui i bambini possono divertirsi a decorare la propria seduta. Il risultato è un passatempo creativo che favorisce il relax durante gli spostamenti. Al termine del noleggio, la copertina personalizzata resterà come ricordo all'"artista" che l'ha realizzata.

Il mese di luglio segna il picco stagionale per il settore dei noleggi auto, complice una stagione turistica particolarmente vivace. Secondo il CEO di Hertz Italia, A partire dal mese di luglio la stagione per il settore del noleggio sta raggiungendo il picco stagionale, il trend del turismo è estremamente positivo sia di viaggiatori italiani che di stranieri. Ancora il mese di giugno ha visto il flusso dei viaggiatori dagli USA un po' rallentato a causa dello svolgimento dei mondiali di calcio ma da questo mese il ritmo è ripartito e stiamo registrando un buon andamento soprattutto, come è normale in questo periodo, nelle agenzie dei aeroporti e delle stazioni delle principali città e delle località a maggior ricettività.

Il kit da viaggio per bambini e il profumo auto, introdotti lo scorso anno, hanno raccolto grande consenso tra i clienti e vengono riproposti grazie all'apprezzamento ricevuto. Come sottolineato dall'azienda, Sono piccole attenzioni che fanno piacere ai nostri Ospiti e a noi offrirle per rendere l'esperienza di noleggio una componente positiva della vacanza in Italia.

Cresce inoltre l'interesse verso le auto Premium e le proposte Selezione Italia, particolarmente richieste dalla clientela internazionale proveniente da USA, Canada, Estremo Oriente e Nord Europa. L'attenzione al dettaglio e le soluzioni pensate per i bambini si confermano una scelta vincente per un'estate serena all'insegna della sicurezza e del divertimento in viaggio.