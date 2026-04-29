Dacia Bigster Hybrid 155 protagonista della nuova avventura My Dacia Road 2026

Dacia annuncia il ritorno di My Dacia Road con Bigster Hybrid 155 al centro di un concorso e una sfida social che celebrano condivisione e spirito d'avventura.

Dacia rinnova l'energia della propria community riportando sulla scena l'iniziativa My Dacia Road con una nuova edizione ricca di novità. Al centro del progetto trova spazio la Dacia Bigster nella motorizzazione hybrid 155, pronta a raccogliere l'eredità di protagonista per accompagnare appassionati e curiosi in una nuova avventura tutta da vivere e condividere.

L'obiettivo dell'edizione 2026 di My Dacia Road è ampliare il racconto dell'universo Dacia e accogliere chi desidera mettersi in gioco. Attraverso un concorso dedicato, il marchio apre le porte a una sfida da seguire anche sui social, invitando i partecipanti a farsi coinvolgere dallo spirito outdoor e dalla praticità che da sempre contraddistinguono la casa automobilistica.

Il format si rinnova offrendo non solo l'opportunità di seguire la competizione online, ma anche un premio speciale per chi si distingue nella condivisione dei valori Dacia. L'esperienza pensata punta infatti a rafforzare il senso di comunità tra i fan e a promuovere il piacere di scoprire nuove strade e paesaggi insieme.

My Dacia Road torna con una nuova edizione che amplia il racconto dell'universo Dacia, introducendo Bigster nella motorizzazione hybrid 155 come nuovo protagonista e Un concorso, una sfida da seguire sui social e un premio da vincere per vivere l'esperienza Dacia all'insegna della condivisione sono i claim che guidano questa iniziativa, indicando con chiarezza le intenzioni del marchio di porre la sostenibilità, la partecipazione e lo spirito di avventura al centro del proprio futuro.

La presenza sui social network gioca un ruolo fondamentale per coinvolgere il pubblico e raccontare in tempo reale le tappe principali dell'avventura, rendendo ogni partecipante protagonista di una storia collettiva all'insegna della scoperta e della condivisione.

Con questa nuova edizione, Dacia conferma il proprio impegno nel proporre soluzioni innovative ma accessibili, in grado di unire tecnologia, efficienza e convivialità, dando vita a esperienze uniche che rafforzano il legame tra persone e mobilità intelligente.