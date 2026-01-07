Dallo stabilimento di Sunderland alla strada: come Nissan realizza la LEAF di terza generazione

La nuova generazione della Nissan LEAF prende forma nello storico stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, un impianto che rappresenta da decenni il cuore produttivo dell’innovazione del marchio. Passione, dedizione e innovazione: sono questi gli ingredienti che, uniti all’impegno quotidiano di uomini e donne altamente qualificati, consentono di costruire un’auto elettrica capace di incarnare il futuro della mobilità sostenibile.

Nel comunicato ufficiale, Nissan svela un video che porta il pubblico dietro le quinte del suo processo produttivo con interviste esclusive a figure chiave come Adam Pennick (Vice President, Manufacturing – Regno Unito), Dominic Wells (Production Engineering Manager) e Andy Marsh (Vice President, Production Engineering, Quality Assurance e Manufacturing Strategy & Planning – Europa e Africa). Le loro testimonianze offrono una prospettiva diretta sul lavoro di squadra e sull’attenzione al dettaglio che caratterizzano ogni fase della realizzazione della LEAF di terza generazione.

Ogni nuovo modello che esce dalla linea di Sunderland riflette la volontà di Nissan di coniugare qualità, sostenibilità e affidabilità. Il connubio tra sistemi di automazione avanzati e un personale specializzato consente alla casa giapponese di soddisfare le aspettative dei clienti europei più esigenti.

All’interno dello stabilimento britannico prende vita anche il progetto EV36Zero, descritto come un modello industriale pionieristico dedicato alla produzione di veicoli elettrici, batterie e fonti di energia rinnovabile. Un ecosistema integrato in cui la nuova LEAF viene già oggi prodotta con il 20% di energia pulita. Questa iniziativa conferma la visione di Nissan per un’industria automobilistica completamente sostenibile, capace di ridurre drasticamente le emissioni e l’impatto ambientale.

La nuova LEAF è basata sulla piattaforma CMF-EV (Common Modular Family for EV), un’architettura modulare che garantisce flessibilità e precisione nella produzione, già impiegata su altri modelli elettrici Nissan. Grazie a questa base tecnologica, la vettura offre una combinazione di efficienza, agilità e prestazioni che ne fanno uno dei punti di riferimento del segmento.

Secondo Nissan, l’obiettivo è chiaro: accelerare il passaggio globale alla mobilità sostenibile attraverso un’offerta sempre più ampia di veicoli innovativi. La LEAF di terza generazione si conferma così come simbolo di questa transizione, frutto dell’esperienza maturata dal marchio e del suo costante impegno verso la decarbonizzazione e le catene di approvvigionamento localizzate.

Con la produzione della nuova LEAF, Nissan rinnova il proprio ruolo da protagonista nella rivoluzione elettrica, guidando con concretezza il cambiamento verso un futuro più verde e tecnologico. L’impegno per la qualità e l’ambiente, unito a un modello produttivo integrato e sostenibile, segna una tappa decisiva nel percorso del marchio verso una mobilità a zero emissioni.