Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Dallo stabilimento di Sunderland alla strada: come Nissan realizza la LEAF di terza generazione

Published

La nuova generazione della Nissan LEAF prende forma nello storico stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, un impianto che rappresenta da decenni il cuore produttivo dell’innovazione del marchio. Passione, dedizione e innovazione: sono questi gli ingredienti che, uniti all’impegno quotidiano di uomini e donne altamente qualificati, consentono di costruire un’auto elettrica capace di incarnare il futuro della mobilità sostenibile.

Nel comunicato ufficiale, Nissan svela un video che porta il pubblico dietro le quinte del suo processo produttivo con interviste esclusive a figure chiave come Adam Pennick (Vice President, Manufacturing – Regno Unito), Dominic Wells (Production Engineering Manager) e Andy Marsh (Vice President, Production Engineering, Quality Assurance e Manufacturing Strategy & Planning – Europa e Africa). Le loro testimonianze offrono una prospettiva diretta sul lavoro di squadra e sull’attenzione al dettaglio che caratterizzano ogni fase della realizzazione della LEAF di terza generazione.

Ogni nuovo modello che esce dalla linea di Sunderland riflette la volontà di Nissan di coniugare qualità, sostenibilità e affidabilità. Il connubio tra sistemi di automazione avanzati e un personale specializzato consente alla casa giapponese di soddisfare le aspettative dei clienti europei più esigenti.

All’interno dello stabilimento britannico prende vita anche il progetto EV36Zero, descritto come un modello industriale pionieristico dedicato alla produzione di veicoli elettrici, batterie e fonti di energia rinnovabile. Un ecosistema integrato in cui la nuova LEAF viene già oggi prodotta con il 20% di energia pulita. Questa iniziativa conferma la visione di Nissan per un’industria automobilistica completamente sostenibile, capace di ridurre drasticamente le emissioni e l’impatto ambientale.

La nuova LEAF è basata sulla piattaforma CMF-EV (Common Modular Family for EV), un’architettura modulare che garantisce flessibilità e precisione nella produzione, già impiegata su altri modelli elettrici Nissan. Grazie a questa base tecnologica, la vettura offre una combinazione di efficienza, agilità e prestazioni che ne fanno uno dei punti di riferimento del segmento.

Secondo Nissan, l’obiettivo è chiaro: accelerare il passaggio globale alla mobilità sostenibile attraverso un’offerta sempre più ampia di veicoli innovativi. La LEAF di terza generazione si conferma così come simbolo di questa transizione, frutto dell’esperienza maturata dal marchio e del suo costante impegno verso la decarbonizzazione e le catene di approvvigionamento localizzate.

Con la produzione della nuova LEAF, Nissan rinnova il proprio ruolo da protagonista nella rivoluzione elettrica, guidando con concretezza il cambiamento verso un futuro più verde e tecnologico. L’impegno per la qualità e l’ambiente, unito a un modello produttivo integrato e sostenibile, segna una tappa decisiva nel percorso del marchio verso una mobilità a zero emissioni.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Tecnologia

Hyundai Motor Group svela al CES 2026 la nuova era della robotica AI incentrata sull’uomo

Spettacolo

TIZIANO FERRO: da venerdì 9 gennaio in radio il nuovo singolo “SONO UN GRANDE”
Alpine A390

Motori

Alpine porta l’intera gamma al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026

Giochi

Intellivision Sprint debutta in Europa: il ritorno della console più intelligente degli anni ’80

Spettacolo

Alex Britti e Mario Biondi insieme in “Gelido”: un nuovo capitolo del progetto Feat.Pop

Spettacolo

MasterChef Italia: tra argilla, marinature e tradizioni piemontesi la competizione entra nel vivo

Spettacolo

Planet Funk tornano con “Feel Everything”: un nuovo inizio tra emozione e consapevolezza

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il nuovo trailer svela un viaggio tra passato e redenzione

Motori

Renault svela Filante: il nuovo crossover alto di gamma che guarda al futuro

Motori

Apollo Aspire 5: il nuovo pneumatico estivo che unisce comfort, efficienza e prestazioni premium

Motori

Leapmotor conquista il primo posto tra i marchi NEV cinesi emergenti con consegne record nel 2025

Spettacolo

“Realpolitik” torna su Retequattro: focus sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana

Motori

Dallo stabilimento di Sunderland alla strada: come Nissan realizza la LEAF di terza generazione

Motori

Renault Group consolida il suo successo in Italia nel 2025 grazie a marche forti e strategia mirata

Spettacolo

eroCaddeo: il 9 gennaio esce “scrivimi quando arrivi (punto)”

Spettacolo

Caparezza conquista la vetta: “Orbit Orbit” è il disco fisico più venduto del 2025

Tecnologia

Samsung presenta il primo TV Micro RGB da 130 pollici al mondo
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Alpine A390 Alpine A390

Motori

Alpine porta l’intera gamma al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026

Alpine si prepara a un inizio d’anno in grande stile. Il marchio francese, rinato per coniugare sportività e innovazione, sarà presente al Salone dell’Auto...

3 ore ago

Motori

Renault svela Filante: il nuovo crossover alto di gamma che guarda al futuro

Renault continua la sua espansione sui mercati internazionali e presenta un nuovo protagonista della propria strategia “International Game Plan 2027”: Filante, un crossover alto...

7 ore ago

Motori

Apollo Aspire 5: il nuovo pneumatico estivo che unisce comfort, efficienza e prestazioni premium

Apollo Tyres ha presentato Aspire 5, il nuovo pneumatico estivo di ultima generazione sviluppato per vetture ad alte prestazioni e di classe executive. Evoluzione...

7 ore ago

Motori

Leapmotor conquista il primo posto tra i marchi NEV cinesi emergenti con consegne record nel 2025

Nel 2025 Leapmotor ha raggiunto un traguardo storico, affermandosi come primo marchio cinese emergente nel settore dei veicoli elettrici di nuova generazione (NEV). Con...

7 ore ago