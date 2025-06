David Gilmour rilascia il remix digitale di “Between Two Points” con la Figlia Romany

Il celebre chitarrista dei Pink Floyd, David Gilmour, è tornato con emozionanti novità musicali. Da oggi, venerdì 20 giugno, è disponibile in digitale il remix del brano “Between Two Points” realizzato da Rob Gentry. Questa nuova versione vede la collaborazione della figlia di Gilmour, Romany Gilmour, che aggiunge la sua voce e l’arpa, dimostrando ancora una volta che il talento musicale è una tradizione di famiglia.

“Between Two Points” è una reinterpretazione del celebre brano del 1999 dei The Montgolfier Brothers ed è stato uno dei pezzi più apprezzati dell’ultimo acclamato album di inediti, “Luck and Strange“, rilasciato da Sony Music. Come racconta Gilmour, «Avevo quella canzone nella mia playlist dalla sua uscita. Recentemente l’ho menzionata a una o due persone: pensavo che fosse stata un successo, ma nessuno la conosceva. Ho chiesto a Romany di provarci».

Il remix di Rob Gentry è stato inizialmente pubblicato in una speciale edizione in vinile 12″ in occasione del Record Store Day di quest’anno, seguito ora da una versione digitale tanto attesa. Questo remix è disponibile in due versioni: una di sette minuti e una versione editata.

Il progetto della musica di Luck and Strange ha visto David Gilmour collaborare con artisti di alto calibro come Guy Pratt e Tom Herbert al basso, Adam Betts, Steve Gadd e Steve DiStanislao alla batteria, Rob Gentry e Roger Eno alle tastiere, e Will Gardner al coro e agli arrangiamenti di archi. Indimenticabile è la presenza del tastierista dei Pink Floyd, il compianto Richard Wright, nella traccia che dà il titolo all’album, registrata durante una jam session nel 2007 presso la casa di Gilmour.

L’album, registrato tra Brighton e Londra, ha segnato il ritorno di Gilmour dopo nove anni di assenza dalle scene musicali, prodotto insieme a Charlie Andrew, noto per i suoi lavori con Alt-J e Marika Hackman. Comprende nove tracce tra cui i singoli “The Piper’s Call” e “Dark And Velvet Nights”, con testi scritti principalmente da Polly Samson, collaboratrice di lunga data di Gilmour.

La copertina dell’album, catturata dall’obiettivo di Anton Corbijn, s’ispira a un testo scritto da Charlie Gilmour per la canzone conclusiva dell’album, “Scattered”.

Il tour mondiale “Luck and Strange” ha preso il via con due date sold-out al Brighton Centre, proseguendo con successo in tutto il mondo, con sei serate al Circo Massimo di Roma e numerose altre tappe in sale di prestigio come la Royal Albert Hall di Londra e l’Hollywood Bowl di Los Angeles, culminando in cinque serate da tutto esaurito al Madison Square Garden di New York.