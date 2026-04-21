Dawn of War IV: l'Adeptus Mechanicus protagonista della nuova sequenza CGI

Warhammer 40,000: Dawn of War IV svela un trailer in CGI dedicato all'Adeptus Mechanicus, nuova fazione giocabile impegnata tra misteri e battaglie.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV continua a sorprendere i fan svelando la seconda delle quattro sequenze narrative in CGI, questa volta interamente dedicata all'Adeptus Mechanicus, introdotto come nuova fazione giocabile nel celebre strategico in tempo reale.

Nel nuovo filmato, i devoti servitori dell'Omnissiah sono protagonisti di una drammatica missione esplorativa sulle sterminate lande di Kronus. Il video segue il Magos Dominus Nulpherus-1 e un suo collega tech-priest durante un'incursione in quella che credono essere una tomba dei Necron sepolta da secoli. A prima vista, la struttura sembra inattiva, i suoi misteri pronti a essere svelati, ma più si scende nelle profondità, più si fa strada la consapevolezza che la tomba non è affatto silenziosa.

L'atmosfera si carica di tensione quando le letali forze Necron si risvegliano improvvisamente, trasformando una missione di recupero in uno scontro caotico tra rovine che cominciano a crollare. Il Magos Nulpherus-1 si trova costretto a orchestrare una disperata ritirata, inseguito senza tregua dalle macchine degli antichi alieni.

La salvezza arriva con i Sicarian Ruststalkers, che fendono l'oscurità e consentono all'Adeptus Mechanicus di mettersi in salvo. Quella che era nata come una spedizione tra i relitti tecnologici si trasforma in una lotta per la sopravvivenza, mostrando tutta la determinazione e il coraggio degli esploratori cibernetici.

L'Adeptus Mechanicus è la seconda delle quattro fazioni che saranno giocabili in Dawn of War IV, offrendo nuove dinamiche e una visione inedita dell'universo di Warhammer 40.000 per gli amanti del franchise.

Il gioco promette un'esperienza RTS profondamente immersiva, ambientata in una ricostruzione fedele e dettagliata del celebre universo fantascientifico. I giocatori potranno guidare quattro diverse fazioni in una storia epica, affrontare campagne non lineari e cimentarsi in coinvolgenti modalità multiplayer e sfide come Last Stand, Skirmish e altre opzioni molto attese dalla community.

L'uscita di Warhammer 40,000: Dawn of War IV è prevista su PC nel 2026. Nel frattempo cresce l'attesa per l'annuncio delle prossime fazioni e delle future sequenze narrative che amplieranno ulteriormente il fascino del titolo.