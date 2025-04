DEFENDER AWARDS: Jaguar Land Rover lancia un’ iniziativa per sostenere gli eroi del supporto umanitario

Defender ha annunciato il lancio di una nuova iniziativa globale: i Defender Awards. Questo programma è stato creato per promuovere e sostenere la conservazione ambientale a livello locale e per onorare gli individui e le organizzazioni che si dedicano agli interventi umanitari.

L’iniziativa, con un investimento di oltre un milione di sterline, sottolinea il continuo impegno del brand nel supportare le cause umanitarie e la protezione dell’ambiente, forte di una storia che include oltre 70 anni di collaborazione con la Croce Rossa Britannica e 20 anni con Tusk, l’organizzazione per la conservazione in Africa.

I Defender Awards selezioneranno e premieranno sette vincitori provenienti da Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Australia, Giappone e Sudafrica. Ogni vincitore riceverà un finanziamento di 120.000 euro, erogabile in due anni, e l’utilizzo per due anni di un veicolo Defender, noto per la sua robustezza e capacità di supportare il lavoro sul campo.

I programmi ammessi a partecipare devono operare in una delle seguenti quattro categorie:

Defenders of the Wild : Protezione delle specie in via di estinzione.

Defenders of Humanity : Sostegno alle comunità vulnerabili.

Defenders of the Land : Protezione e ripristino degli ecosistemi fragili.

Defender of the Sea: Protezione delle specie e degli ambienti marini.

Defender, con una storia che affonda le radici nelle prime Land Rover Series del 1948, ha sempre avuto come purpose quello di supportare le comunità. Dalle prime missioni con le infermiere della Croce Rossa Britannica in Kenya e Dubai nel 1954, alla partnership con Tusk per la protezione delle specie minacciate in Africa, Defender continua a sostenere coloro che “embrace the impossible”.

Mark Cameron, Managing Director di Defender, ha dichiarato: “Defender ha una lunga tradizione nell’aiutare le persone a migliorare il mondo, sostenendo sia cause umanitarie che ambientali. […] Abbiamo quindi lanciato i Defender Awards per offrire riconoscimento e supporto agli eroi della conservazione e del lavoro umanitario. Il nostro nuovo programma rappresenta un investimento complessivo di oltre un milione di sterline e riunirà una rete internazionale di esperti per condividere le proprie conoscenze e contribuire a promuovere il cambiamento”.

La selezione dei vincitori avverrà in due fasi: le giurie nazionali selezioneranno due partecipanti per ciascuna delle quattro categorie, per un totale di 56 candidati. Successivamente, una giuria di esperti internazionali sceglierà i sette vincitori assoluti.

La giuria italiana è composta da figure di spicco nel mondo della conservazione e dello spettacolo: la biologa e attivista Emanuela Evangelista, impegnata nella protezione della foresta amazzonica; il fotografo e film-maker Luca Locatelli, che esplora l’intersezione tra umanità, tecnologia e natura; e l’attrice Alessandra Mastronardi, Goodwill Ambassador per l’UNICEF Italia.

L’iniziativa è ispirata dalla partnership ventennale di Defender con Tusk, durante la quale il marchio ha contribuito alla protezione di oltre 50 milioni di ettari di habitat e di oltre 40 specie minacciate in Africa.

Charlie Mayhew OBE, fondatore e presidente di Tusk, ha dichiarato: “La nostra partnership con Defender va sempre più rafforzandosi e molti dei nostri partner di progetto si affidano ai veicoli Defender. La nuova iniziativa Defender Awards rappresenta una preziosa opportunità per le organizzazioni più piccole di avviare le proprie relazioni e beneficiare di ulteriori finanziamenti e competenze”.

Le iscrizioni per i Defender Awards sono aperte dal 14 aprile 2025 e si chiuderanno il 16 giugno 2025.