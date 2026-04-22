Diss Gacha annuncia il nuovo singolo Tokyo Drift e il tour Non è solo Swag 2026

Diss Gacha lancia il singolo Tokyo Drift con Low-Red e annuncia il tour Non è solo Swag 2026: tutte le date nei club d'Italia e l'atteso album in uscita.

Diss Gacha è pronto a scuotere la scena urban italiana con una raffica di novità: il nuovo singolo, un album attesissimo e un tour nei principali club del paese.

Dopo il successo di "Art Attack" e in attesa dell'uscita del nuovo album "NON È SOLO SWAG", prevista per venerdì 8 maggio, Diss Gacha torna sotto i riflettori annunciando il singolo "Tokyo Drift" realizzato insieme a Low-Red, disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 24 aprile. La collaborazione tra l'artista torinese e Low-Red promette di conquistare i fan con un sound potente e moderno.

La produzione della traccia è affidata ancora una volta a Sala, mente sonora dell'intero progetto, con l'apporto di Sadturs & Kiid, già noti per aver dato forma al nuovo corso della trap italiana. Il brano parte da un'atmosfera magnetica, sostenuta dal timbro di Low-Red, per poi esplodere in un banger travolgente grazie allo switch beat centrale e all'energia di Diss Gacha. "Tokyo Drift" gioca abilmente con il contrasto tra eleganza ostentata e ironia tagliente, guidando l'ascoltatore in un viaggio tra lusso globale e attitudine street, con l'immaginario dei motori e del successo a fare da sfondo.

Il 2026 vedrà Diss Gacha protagonista nei migliori club italiani con il NON È SOLO SWAG - TOUR, che partirà a novembre e toccherà cinque città:

22 novembre - New Age, Roncade (TV) 24 novembre - Magazzini Generali, Milano 29 novembre - Largo Venue, Roma 1 dicembre - Hiroshima Mon Amour, Torino 5 dicembre - Locomotiv, Bologna

L'album "NON È SOLO SWAG" raccoglie tutta la crescita artistica e personale di Diss Gacha, mostrando una nuova solidità nel racconto e nello stile. Il progetto non rappresenta un cambiamento forzato, ma una naturale evoluzione verso una maggiore profondità e coerenza identitaria. Il simbolo scelto per il concept, la cravatta, diventa metafora di individualità e rottura rispetto all'omologazione dei canoni della trap. Diss Gacha sceglie di distinguersi, reinterpretando icone della moda italiana e superando la superficialità dell'apparenza per proporre un messaggio di autenticità.

L'album sarà disponibile sia in digitale che nei formati fisici CD standard e autografato e vinile blu standard e autografato.

Diss Gacha, nome d'arte di Gabriele Pastero, classe 22 anni, si è rapidamente imposto come una delle voci più riconoscibili della nuova urban italiana. Dopo il primo disco d'oro per "Captato" nel 2023 e l'album "Cultura Italiana parte 1" arricchito da collaborazioni con alcuni dei nomi più forti della scena, ha saputo ritagliarsi uno stile personale, influenzato tanto dalla cultura americana quanto dalla tradizione italiana. "Moda come messaggio, come valori legati alla cultura italiana, che Diss Gacha vorrebbe portare in giro per il mondo".

Con il nuovo singolo "Tokyo Drift", il progetto "NON È SOLO SWAG" e il tour nazionale, Diss Gacha si conferma tra gli artisti più innovativi e interessanti del hip hop contemporaneo.