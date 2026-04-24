Diss Gacha pubblica Tokyo Drift con Low-Red e annuncia album e tour nei club

Diss Gacha raddoppia le sorprese: dopo la pubblicazione di Art Attack, è ora disponibile ovunque il suo nuovo singolo Tokyo Drift realizzato in collaborazione con Low-Red. Il brano segna un altro passo verso l'atteso album Non è solo swag, previsto per l'8 maggio per Columbia Records Italy/Sony Music Italy e pronto a confermare la crescita dell'artista torinese nella scena urban nazionale.

Prodotta dal fedele Sala insieme a Sadturs & Kiid, nomi forti della nuova ondata trap italiana, Tokyo Drift si muove come un racconto in due atti: l'apertura affidata al timbro di Low-Red crea un'atmosfera magnetica e sospesa, poi lo switch centrale accende il beat trasformando la canzone in un banger ad alta velocità dove l'energia e il flow di Diss Gacha diventano protagonisti. Il brano gioca sul contrasto tra eleganza ostentata e schiettezza ironica, ormai marchio di fabbrica del rapper torinese. Un viaggio che tra lusso, mete esotiche e una decisa attitudine street conduce l'ascoltatore dentro una visione di successo e velocità.

Il singolo sottolinea come l'asse Torino-Sassari sia ormai riferimento della nuova trap, spingendosi oltre i confini classici del rap italiano. L'annuncio del nuovo album, Non è solo swag, apre a una stagione ricca di novità: il disco promette di muoversi tra energia e impatto visivo, nuovi storytelling e una solidità che riflette la crescita personale e artistica di Diss Gacha. L'immagine della cravatta simbolo del progetto, evidente anche nell'artwork, viene reinterpretata come segno di individualità opposta all'omologazione, ribadendo l'invito a superare la superficie e a stabilire i propri codici al di fuori delle masse.

L'album sarà disponibile sia in digitale che nei formati fisici (CD standard e autografato, vinile blu standard e autografato) con il pre-order già attivo.

Le novità non si fermano alla musica. Diss Gacha porterà la sua energia sui palchi dei migliori club italiani con il Non è solo swag - Tour 2026, prodotto da Cielo Booking. Le date annunciate sono: 22 novembre al New Age di Roncade (TV), 24 novembre ai Magazzini Generali di Milano, 29 novembre al Largo Venue di Roma, 1 dicembre all'Hiroshima Mon Amour di Torino e 5 dicembre al Locomotiv di Bologna. Biglietti disponibili su Ticketsms.

Diss Gacha, nome d'arte di Gabriele Pastero, ha 22 anni e vive in provincia di Torino. Dopo il disco d'oro per Captato (divenuto virale su TikTok nel 2023), ha collaborato con nomi importanti come Slings, Ele A, MamboLosco e, nel suo più recente lavoro Cultura Italiana parte 1, anche con Rosa Chemical, Izi, Vegas Jones e Wiz Khalifa. Fortemente influenzato dalla cultura americana e appassionato di moda come cifra creativa, Gacha ha saputo definire una nuova estetica nella scena trap e hip hop italiana, unendo lessico ricercato e attitudine unica.

Con Non è solo swag e Tokyo Drift, Diss Gacha consolida la sua identità artistica e personale, guardando avanti e offrendo ai fan un viaggio musicale che va oltre lo stile.