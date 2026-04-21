Arriva al cinema il documentario su Aldair: Cuore giallorosso tra mito e leggenda

Dal 21 maggio al cinema il documentario su Aldair, iconico difensore dell'AS Roma, racconta la sua carriera e il legame unico con la città e la tifoseria.

Dal 21 maggio arriva nelle sale italiane "Aldair. Cuore giallorosso", il documentario diretto da Simone Godano e dedicato a uno dei più grandi difensori della storia dell'AS Roma, Aldair Nascimento do Santos, in occasione dei suoi 60 anni.

Prodotto da Grøenlandia e Sky Italia, in collaborazione con Rai Cinema, AS Roma e Radio Rock, e distribuito da Nexo Studios, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair, leggenda brasiliana che dal 1990 al 2003 ha indossato la maglia giallorossa, vincendo uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa. Con 420 presenze e inserito di diritto nella Hall of Fame romanista, Aldair è considerato tra i difensori più eleganti della sua generazione, oltre che campione del mondo con il Brasile nel 1994.

Il documentario si apre lo Stadio Olimpico di Roma, durante la celebrazione per i 60 anni di Aldair prima di una partita simbolica contro il Napoli. La narrazione, affidata alla voce di Claudio Amendola e guidata dallo scrittore e tifoso Sandro Bonvissuto, accompagna lo spettatore in un viaggio tra Italia e Brasile per ripercorrere le radici e l'identità di un campione unico, silenzioso e lontano dai riflettori, ma capace di conquistare il cuore dell'intera città.

Le testimonianze esclusive di protagonisti del calcio, compagni di squadra e volti celebri amplificano l'emozione del racconto: Francesco Totti, Giuseppe Giannini, Zico, Cafu, Vincent Candela, Damiano Tommasi, Marco Delvecchio, Angelo Peruzzi, Christian Panucci, Enrico Annoni, Ricardo Gomes, Fabio Capello, Carlo Verdone, Paolo Assogna, Rosella Sensi, Riccardo Viola, Fabrizio Lucchesi, João Guilherme Carvalho, Roberto Rodrigues e Clodoaldo Nascimento do Santos contribuiscono a restituire l'intensità di un'epoca indimenticabile per i tifosi della Roma.

La colonna sonora, firmata da Piotta, Francesco Santalucia e Stefano Ritteri, include anche un brano inedito di Piotta intitolato "Aldair" realizzato appositamente come theme song per il film.

Prima dell'uscita ufficiale nelle sale, il 13 maggio il Cinema Barberini di Roma ospiterà una serata speciale per tifosi e appassionati: in sala saranno presenti lo stesso Aldair, il regista Simone Godano e ospiti d'eccezione.

"Aldair. Cuore giallorosso" è più che il racconto di una carriera: è una dichiarazione d'amore a un campione e a una città. Un film capace di mostrare quanto il calcio possa intrecciarsi con appartenenza, memoria e passione, lasciando un segno indelebile non solo nei numeri, ma nel cuore di chi ha vissuto quegli anni tra le tribune dell'Olimpico.