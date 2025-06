Domani apre ufficialmente il PARCO DELLA MUSICA DI MILANO con il live dei MASSIVE ATTACK

Domani, mercoledì 18 giugno, Milano vedrà nascere uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate: il Parco della Musica di Milano. Un progetto innovativo firmato Unipol Arena, pensato per offrire nuove esperienze artistiche immerso in un contesto naturale e sostenibile.

Situato nei pressi di Linate, su via Enzo Jannacci a Segrate, l’area si estende su 70mila mq di verde, ospitando due palchi modulabili adatti a spettacoli di diversi generi musicali, capaci di attrarre un pubblico eterogeneo e di tutte le età.

La programmazione inaugurale vanta nomi di prestigio. Il Parco della Musica aprirà le porte con i Massive Attack alle 22.00, preceduto dall’apertura dei cancelli alle 19.00. Il cartellone proseguirà con artisti di fama internazionale, quali Ozuna il 20 giugno, Nine Inch Nails accompagnati da Boys Noize il 24 giugno, Kool & The Gang il 29 giugno, De La Soul il 2 luglio, Willie Peyote il 10 luglio, The Who il 22 luglio e The Smashing Pumpkins il 30 luglio.

Il progetto non si limita all’offerta musicale. Particolare attenzione è riservata infatti all’ambiente: l’organizzazione promuove l’uso di mezzi di trasporto sostenibili come biciclette e trasporti pubblici per raggiungere facilmente il luogo dell’evento, dimostrando un forte impegno per il rispetto ambientale. È disponibile anche un’ampia area parcheggio con 3000 posti, prenotabili tramite Ticketone per ridurre le code e l’inquinamento. Gli spettatori avranno a disposizione punti ristoro e beverage, il tutto gestito tramite sistemi di pagamento cashless per ridurre gli sprechi e migliorare l’esperienza del pubblico.

I biglietti sono già in vendita sui circuiti di prevendita abituali e per chi intenda partecipare, si consiglia di arrivare in anticipo per godere appieno dell’atmosfera conviviale che il Parco della Musica di Milano promette di offrire.

Il Parco della Musica di Milano si candida così a diventare un polo di attrazione culturale e musicale unico nel suo genere, offrendo un palco all’aperto dove vivere emozioni straordinarie avvolti dalla natura.