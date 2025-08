DRAGON BALL: Sparking! ZERO: dal 14 novembre per Nintendo Switch e Switch 2

Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. ha svelato entusiasticamente il prossimo arrivo di DRAGON BALL: Sparking! ZERO, un nuovo capitolo dell’amato franchise, per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Sviluppato da Spike Chunsoft, lo studio rinomato per il loro lavoro sull’originale DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI, il gioco promette di offrire riproduzioni autentiche dei personaggi iconici della serie, con combattimenti dinamici che richiamano fedelmente l’anime.

Il lancio di DRAGON BALL: Sparking! ZERO è fissato per il 14 novembre 2025, già disponibile per il pre-ordine. Una delle caratteristiche più entusiasmanti del gioco è l’uso dell’Unreal Engine 5, che porterà la serie in una nuova era, spingendo i limiti del gameplay e delle funzionalità in un’esperienza di picchiaduro ad arena senza precedenti. *Le battaglie del gioco, che sfidano la gravità, promettono di “scuotere la terra, far tremare il cielo”, con i poteri distruttivi e le abilità Ki distintive di ogni personaggio di DRAGON BALL mostrati con dettagli sorprendenti.

Le versioni per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 introdurranno il multiplayer locale e i controlli di movimento, consentendo ai giocatori di ricreare le mosse devastanti dei loro eroi preferiti. Questo offrirà un’esperienza immersiva, permettendo di godere delle battaglie ovunque ci si trovi.

Per un assaggio di ciò che il gioco offrirà, è stato rilasciato un nuovo trailer italiano. L’attesa è alta e gli appassionati della saga non vedono l’ora di poter vivere questo nuovo capitolo che, senza dubbio, porterà la serie a un nuovo livello di eccellenza e innovazione.