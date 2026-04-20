Dragon Ball Xenoverse 3: l'attesissimo ritorno della saga nel 2027

Dragon Ball Xenoverse 3 è ufficiale: la celebre saga videoludica di Akira Toriyama torna dopo dieci anni con un nuovo titolo in arrivo nel 2027. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e PC, promettendo ai fan e ai giocatori un viaggio completamente inedito nel mondo di Dragon Ball.



Il trailer di lancio, presentato durante il Dragon Ball Games Battle Hour 2026, ha offerto un primo sguardo alla nuova ambientazione chiamata AGE 1000. I giocatori potranno esplorare West City, la vibrante città che farà da scenario a nuove ed entusiasmanti storie. L'esperienza porterà i fan a unirsi alla Great Saiyan Squad, combattere al fianco dei propri eroi preferiti e vivere l'evoluzione degli eventi di una narrazione originale e immersiva.



Dragon Ball Xenoverse 3 si distingue per il suo approccio RPG epico e narrativo, pensato per coinvolgere profondamente i giocatori nel multiverso di Dragon Ball. Ogni utente avrà la possibilità di scegliere e personalizzare il proprio eroe, continuando l'eredità della saga e vivendo un'avventura d'azione senza precedenti, creata a partire dalla visione dell'autore originale Akira Toriyama.



Nel nuovo capitolo sarà centrale la scoperta di storie inedite e il supporto degli alleati in missioni cooperative che espanderanno il lore della serie. I prossimi mesi vedranno la rivelazione di ulteriori dettagli e contenuti dedicati a questa attesissima uscita.



Con il rilascio fissato per il 2027, Dragon Ball Xenoverse 3 si candida a essere uno dei titoli più importanti della prossima generazione, unendo azione, ruolo e passione in un universo sempre più ricco e sorprendente.