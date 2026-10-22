Dritto e Rovescio: riflettori su Maranza, sicurezza e disagio giovanile

Il talk show Dritto e Rovescio torna questa sera in prima serata su Retequattro, con Paolo Del Debbio alla conduzione. Il programma dedica una puntata speciale all'attualità sociale, affrontando tematiche rilevanti come gli scontri di piazza e i recenti fenomeni di violenza che coinvolgono giovani.



Al centro della serata ci sarà l'approfondimento sul fenomeno dei Maranza, giovani che animano le piazze nelle grandi città italiane. Attraverso testimonianze esclusive, il talk show intende mettere in luce esperienze dirette, contesti di provenienza, riferimenti culturali e aspirazioni di questi ragazzi.



Ampio spazio sarà riservato alle misure adottate dal governo per contrastare episodi di criminalità e violenza. Il dibattito ospiterà le voci di rappresentanti politici come Galeazzo Bignami (Fratelli d'Italia), Davide Faraone (Italia Viva), Matteo Perego (Forza Italia), Pierfrancesco Majorino e Lorenzo Pacini (Partito Democratico) e Silvia Sardone (Lega), chiamati a confrontarsi sui provvedimenti e sulle strategie da mettere in campo.



Un altro tema protagonista sarà quello delle proteste civili e pacifiche contro il carovita, soffermandosi in particolare sulle regioni del Sud Italia e sulle difficoltà economiche che molte famiglie si trovano a fronteggiare.



La puntata propone anche un'analisi più ampia sul rapporto tra giovani, consumo e simboli del successo economico, con un focus sui beni di lusso e sull'attrattività di prodotti di marca. Di rilievo anche il segmento dedicato al tema delle armi: sulla loro esibizione e sul significato che possono assumere nelle dinamiche di intimidazione, conflitto e affermazione del potere.



Dritto e Rovescio promette così un dibattito ricco, con voci trasversali e spunti di riflessione per comprendere le cause profonde e le possibili soluzioni ai disagi giovanili e alla crescente insicurezza.