Drivalia lancia CarCloud Electric: mobilità elettrica tra ecologia e convenienza

Drivalia presenta CarCloud Electric, la nuova soluzione di noleggio auto elettriche con city car e SUV full electric per una mobilità sostenibile e vantaggiosa.

Drivalia accelera sulla mobilità sostenibile e lancia CarCloud Electric, il nuovo abbonamento dedicato alle auto elettriche. In un contesto segnato dall’incertezza dei costi energetici e da una crescente attenzione verso l’ambiente, la società del gruppo CA Auto Bank introduce una soluzione pensata per unire risparmio, flessibilità e zero emissioni.

Dopo il successo delle formule CarCloud dedicate al GPL, Drivalia amplia la propria offerta con un servizio che punta a rendere l’elettrico più accessibile e conveniente. CarCloud Electric rappresenta un’evoluzione concreta del concetto di mobilità in abbonamento, offrendo agli utenti la possibilità di guidare vetture a zero emissioni senza i vincoli tipici dell’acquisto.

Il cuore del progetto è una flotta ampia e articolata, progettata per soddisfare esigenze diverse. Tra le city car spiccano modelli come Fiat 500e, Peugeot e-208 e Opel Corsa-e, ideali per la mobilità urbana quotidiana. Per chi cerca maggiore spazio e versatilità, l’offerta include SUV compatti come Jeep Avenger e MG4, mentre al vertice della gamma si posiziona il crossover Skywell BE11, pensato per viaggi più lunghi e confortevoli.

Uno degli elementi più competitivi di CarCloud Electric è il costo di gestione, reso particolarmente vantaggioso dall’efficienza dei modelli proposti. Secondo quanto comunicato, è possibile effettuare una ricarica completa con circa 13 euro, ottenendo un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP. Un dato che rafforza la promessa di una mobilità non solo sostenibile, ma anche economicamente accessibile.

In fase di lancio, l’offerta risulta ancora più interessante. Fino al 31 maggio 2026, il costo di iscrizione è ridotto e il canone mensile ribassato, rendendo l’ingresso nel mondo dell’elettrico ancora più semplice per un pubblico ampio. Una strategia chiara, che punta ad abbattere le barriere iniziali e incentivare la diffusione di veicoli a zero emissioni.

La formula mantiene la filosofia già apprezzata del servizio CarCloud: nessun anticipo, libertà totale e possibilità di recesso senza penali dopo i primi 30 giorni. Il canone mensile include tutto il necessario per una mobilità senza pensieri, dalla copertura assicurativa completa alla manutenzione, fino a un chilometraggio mensile di 2.000 km.

Non manca anche un’integrazione con i servizi di sharing. Nei primi tre mesi, infatti, gli utenti possono usufruire di ore gratuite di car sharing elettrico tramite il servizio E+Share, disponibile in città come Torino e Lione, rafforzando ulteriormente l’ecosistema di mobilità sostenibile proposto dall’azienda.

Con questa novità, Drivalia consolida il proprio ruolo di protagonista nella transizione energetica, potendo contare su una rete di oltre 1.900 punti di ricarica distribuiti nei propri Mobility Store. Un’infrastruttura che rappresenta un asset strategico e che continuerà a crescere nel corso del 2026 anche a livello europeo.

CarCloud Electric si inserisce così in un mercato in piena evoluzione, offrendo una risposta concreta alle nuove esigenze di mobilità: flessibile, digitale, sostenibile e sempre più orientata all’uso piuttosto che al possesso.