DS 7 protagonista su La7 con “Bell’Italia in Viaggio”: eleganza e tecnologia in tour tra le meraviglie

È partita con grande stile la nuova collaborazione tra DS Automobiles e “Bell’Italia in Viaggio”, l’acclamato programma di La7 condotto da Fabio Troiano. La prima puntata, andata in onda domenica scorsa, ha segnato l’inizio di un viaggio che vedrà protagonista la DS 7, simbolo di raffinatezza e innovazione, attraverso i tesori più suggestivi del patrimonio italiano.

Questa partnership rappresenta un’importante occasione di visibilità per DS Automobiles, che sceglie un contesto prestigioso per valorizzare l’eccellenza del proprio design e la qualità dei suoi SUV premium. La DS 7, infatti, non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio compagno di viaggio per chi desidera vivere l’esperienza della mobilità con stile, comfort e consapevolezza.

Il progetto prevede una presenza continuativa della vettura in numerose puntate in onda tra maggio e giugno, con un nuovo ciclo di episodi a partire da ottobre. Il tutto sarà arricchito da frequenti repliche, garantendo una copertura mediatica ampia e duratura su La7, uno dei canali generalisti più apprezzati per l’offerta culturale e di approfondimento.

In scena, la protagonista a quattro ruote è una DS 7 in versione top di gamma ÈTOILE, proposta nella sofisticata colorazione Blu Volo di Notte. L’eleganza esteriore è sottolineata da dettagli come i cerchi in lega da 19″, il tetto panoramico apribile e le finiture nere, che donano un aspetto deciso e raffinato. All’interno, l’abitacolo si distingue per un livello di comfort elevatissimo, con rivestimenti in pelle Nappa Grigio Perla e sedili in Alcantara® ventilati e massaggianti, che trasformano ogni viaggio in un’esperienza sensoriale unica.

Tra le dotazioni tecnologiche spiccano la ricarica wireless per smartphone, le porte USB-C aggiuntive, il sistema audio HiFi FOCAL Electra® e il sofisticato pacchetto di assistenza alla guida composto da DS NIGHT VISION, DS ACTIVE SCAN SUSPENSION e 360 VISION. Queste soluzioni rendono la guida sicura, fluida e perfettamente controllata anche nelle condizioni più impegnative, offrendo al conducente una visione estesa e una sensazione di comfort totale.

DS 7 incarna il meglio del savoir-faire francese, con dettagli ispirati all’alta moda e una cura artigianale che si traduce in un piacere di guida ai massimi livelli. Un’auto pensata per chi cerca una mobilità premium, dove ogni spostamento diventa un momento di scoperta e benessere.

La prima puntata della trasmissione ha reso omaggio alla Toscana, celebrando Giovanni Boccaccio a 650 anni dalla sua morte. In questo contesto, la DS 7 ha percorso con eleganza i paesaggi collinari e le località simboliche della regione, da Certaldo a Firenze, passando per Fiesole, Impruneta e San Casciano in Val di Pesa. Il tutto in un perfetto equilibrio tra scenari iconici e angoli nascosti, mostrando come l’auto sappia adattarsi con naturalezza a ogni contesto.