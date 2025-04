DS N°8: eleganza francese con un tocco di orgoglio italiano

Melfi si conferma un polo d’eccellenza per l’industria automobilistica italiana ed europea con l’avvio della produzione della DS N°8, il primo modello di grandi dimensioni del marchio francese realizzato esclusivamente in versione 100% elettrica. Questo nuovo D-SUV premium, simbolo dell’innovazione e della transizione sostenibile di Stellantis, esce dalle linee produttive dello storico stabilimento lucano, selezionato per la sua elevata qualità costruttiva e per il suo ruolo strategico nella mobilità del futuro.

L’iconica fabbrica di Melfi, inaugurata nel 1994 e da sempre un punto di riferimento della manifattura automobilistica italiana, si prepara così a un futuro ancora più innovativo. Con processi altamente automatizzati e una forte attenzione alla sostenibilità, lo stabilimento rappresenta il cuore pulsante del Piano per l’Italia, la strategia annunciata da Stellantis per rafforzare la produzione nazionale, garantendo nuovi investimenti e la salvaguardia dell’occupazione.

La DS N°8 non è solo una nuova vettura, ma un vero e proprio manifesto della mobilità premium del futuro. Progettata per unire prestazioni, tecnologia ed esclusività, questa innovativa proposta del marchio francese si distingue per un’efficienza aerodinamica ai vertici del segmento e un’autonomia eccezionale, che la rendono il nuovo punto di riferimento tra i D-SUV 100% elettrici.

L’auto è la prima del Gruppo Stellantis a essere prodotta in Italia utilizzando la piattaforma multi-energy STLA Medium, un’architettura all’avanguardia progettata per offrire il massimo delle prestazioni e della flessibilità. Grazie a questa tecnologia, la DS N°8 garantisce oltre 700 km di autonomia, un’efficienza energetica superiore e una capacità di ricarica ai vertici della categoria.

Con l’avvio della produzione della DS N°8, Stellantis conferma la centralità dello stabilimento di Melfi nella propria strategia di transizione verso l’elettrico. Nei prossimi anni, il sito produttivo lucano beneficerà del lancio di sette nuovi modelli, tutti sviluppati sulla piattaforma STLA Medium, consolidando così il suo ruolo chiave nella produzione di veicoli di nuova generazione.

Il Piano per l’Italia, presentato lo scorso dicembre presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prevede un aumento dei modelli in produzione – sia elettrici che ibridi – e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. L’obiettivo è quello di rafforzare la competitività dell’industria automobilistica italiana, attraverso investimenti mirati e programmi di formazione e aggiornamento per i lavoratori del settore.

L’avvio della produzione della DS N°8 a Melfi rappresenta quindi un traguardo significativo non solo per Stellantis, ma per l’intero comparto industriale italiano. Coniugando artigianalità, innovazione e sostenibilità, il sito produttivo lucano si conferma un hub strategico per la mobilità del futuro, pronto a guidare la transizione verso un’industria automobilistica sempre più elettrificata ed efficiente.