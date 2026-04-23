DS N°8 lancia Plug & Charge e caricatore trifase 22 kW per una ricarica senza pensieri

DS N°8 introduce Plug & Charge e il caricatore trifase 22 kW optional, offrendo fino a 750 km di autonomia e tempi di ricarica significativamente ridotti.

DS N°8 compie un passo avanti decisivo nell'elettrificazione, introducendo due importanti novità per semplificare e velocizzare la ricarica dell'auto. Il modello di punta di DS Automobiles, già riconosciuto per la sua autonomia fino a 750 km nel ciclo WLTP, offre adesso la funzione Plug & Charge e la possibilità di equipaggiare un caricatore trifase da 22 kW opzionale.

La funzione Plug & Charge, inserita nell'ecosistema Free2Move Charge, permette a DS N°8 di rendere la ricarica presso le colonnine rapide ancora più semplice, fluida e sicura. Da aprile, collegando l'auto a una colonnina compatibile tramite l'app Free2Move Charge, la ricarica parte automaticamente senza badge, carte o autenticazioni manuali. Il sistema riconosce l'auto grazie a un certificato digitale e gestisce in totale sicurezza sia la sessione di ricarica che la fatturazione. Tutto è automatico: si collega il cavo e la ricarica, inclusa la gestione della spesa, inizia da sola. Free2Move Charge offre accesso a oltre 1.000.000 punti di ricarica in Europa, con più di 50.000 abilitati alla nuova funzionalità, localizzabili e gestibili direttamente tramite app negli otto principali paesi europei.

Novità anche dal punto di vista tecnico: DS N°8 può essere dotata del caricatore trifase da 22 kW, optional che dimezza i tempi di ricarica in corrente alternata rispetto alla versione standard da 11 kW. Questo tipo di colonnine, molto diffuse nei centri città, nei centri commerciali e nei parcheggi pubblici, consente di riportare l'auto all'80% di carica senza ricorrere ai costosi supercharger delle autostrade. Nell'allestimento FWD (batteria da 73,7 kWh), il passaggio dal 20% all'80% di carica richiede solo 2 ore e 35 minuti con il trifase 22 kW, rispetto alle quasi 5 ore necessarie con il caricatore da 11 kW. Nella versione FWD LONG RANGE (batteria 97,2 kWh), il tempo scende da 6 ore e 10 minuti a 3 ore e 20 minuti.

Il caricatore da 22 kW è disponibile come opzione sulle versioni FWD, FWD LONG RANGE, AWD LONG RANGE e sugli allestimenti PALLAS ed ETOILE, a un prezzo di 900 euro.

Queste innovazioni permettono di godere al massimo delle qualità di guida e della lunga autonomia della DS N°8, semplificando ogni aspetto dell'esperienza elettrica e rendendo la ricarica un gesto davvero quotidiano.