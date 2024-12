Elizabeth Taylor: l’ultima diva – Il documentario esclusivo su Sky Documentaries

Attraverso la sua voce, il ritratto intimo di una icona di Hollywood arriva in esclusiva su Sky Documentaries il 27 dicembre alle 21.15. Il documentario HBO, diretto da Nanette Burstein e presentato al Festival di Cannes, offre al pubblico la possibilità di conoscere da vicino la vita di una leggenda del cinema, Elizabeth Taylor.

“Elizabeth Taylor: l’ultima diva” permette alla voce della stessa attrice di narrare la sua storia, invitando gli spettatori a riscoprire non solo una star dell’età dell’oro di Hollywood ma anche una donna complessa che ha vissuto nella fama per tutta la vita. Con un accesso senza precedenti all’archivio personale di Taylor, il documentario rivela la sua complessità interiore, la vita e la vulnerabilità.

Nel 1964 Elizabeth Taylor incontrò il giornalista Richard Meryman per un’intervista sincera, che ora viene presentata al pubblico grazie a oltre 40 ore di audio inedito. Il film racconta dei momenti salienti della sua carriera, dai primi ruoli cinematografici in “Lassie Come Home” del 1943 alle interpretazioni indimenticabili in film come “La gatta sul tetto che scotta” e “Butterfield 8”, che le valsero due Academy Awards.

Non mancano i racconti sulla sua vita personale, i matrimoni e i figli, le amicizie con attori come Rock Hudson e Montgomery Clift, e il tumultuoso rapporto con Richard Burton, con il quale condivise lo schermo in “Chi ha paura di Virginia Woolf ?” Queste conversazioni, registrate su cassette, svelano una donna in contrasto con la sua immagine pubblica, offrendo una prospettiva unica sulla vita di una figura che ha sfidato le convenzioni del suo tempo diventando anche un’attivista e sostenitrice della comunità LGBTQ+.

Il documentario include anche le voci di attori, produttori, agenti e amici di Taylor, che contribuiscono a dipingere un quadro completo della sua vita straordinaria.